Правительство разрабатывает систему поддержки креативных индустрий в России

Правительство России работает над созданием комплексной системы поддержки креативных индустрий. Задача заключается не только в их развитии, но и в точном определении границ: классификатор ОКВЭД не всегда адекватно отражает реальные виды деятельности компаний. По данным Росстата, в 2024 году доля «творческого» бизнеса в экономике составила 4,1% (7,5 трлн руб.). Власти рассчитывают довести этот показатель до 6% к 2030 году. Развитие креативной экономики обсудили участники профильной стратегической сессии у Михаила Мишустина 24 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Министерство экономического развития предлагает перейти от формального подхода к учету выручки по ОКВЭД к «реестровой» модели — сформировать реестр креативных индустрий и донастроить классификатор — детализировать коды, выделив более узкие подклассы, а также ввести новые специализированные коды для появившихся профессий и индустрий.

В предварительном списке — более 50 видов деятельности, включая кино, моду, геймдев, архитектуру, медиа, урбанистику, гастрономию, дизайн и другие. Также предложено ввести специализированные коды для новых профессий и отраслей, таких как разработка видеоигр или продюсирование интерактивного контента.

Среди ключевых задач — решение вопросов защиты интеллектуальной собственности и развития экспорта. Глава Минэкономики Максим Решетников подчеркнул, что важно не допустить снижения уровня правовой охраны российского контента, особенно на фоне ухода с рынка западных правообладателей. Кроме того, правительство видит потенциал для экспансии российского креативного продукта за рубеж.

В ведомстве также отмечают необходимость согласования усилий федерального центра и регионов, где сосредоточены основные меры господдержки по закону 330-ФЗ. Для этого регионам предложено развивать собственную нормативную базу, запускать институты поддержки и готовить кадры по целевому заказу. Как подчеркивают в Минэкономики, индустрии нужны не просто специалисты, а новые профессионалы нового типа — от арт-менеджеров до гейм-дизайнеров, подготовку которых планируют интегрировать в нацпроект «Профессионалитет».

Ранее в своем выступлении на ПМЭФ-2025 президент поручил правительству подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики. Глава государства отметил, что в 2025 году 70 регионов начнут внедрять стандарты развития креативных индустрий.