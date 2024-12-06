Антон Парфенов, «билайн»: «Наши новые принципы дизайн-языка — минималистичность и магия»

«билайн», один из лидеров российского телеком-рынка, перезапустил свое мобильное приложение. Интерфейс обновленного приложения был тщательно продуман: от экрана авторизации до детализации использования услуг — каждый элемент дизайна здесь создан для обеспечения легкости доступа и управления сервисами. В приложении реализована новая система навигации, которая позволяет пользователям быстро переходить между различными функциями, такими как оплата услуг, управление тарифами или обращение в поддержку.

Sostav поговорил с директором по развитию цифровых продаж и обслуживания «билайн» , Антоном Парфеновым, о том, как компания представила свое обновленное приложение, и как новый функционал меняет пользовательский опыт.

В разработке приложения важно уменьшить и устранить избыточность и сложность данных, чтобы сделать их более удобочитаемыми и безопасными для конечного пользователя. Какими ключевыми принципами руководствовались разработчики при создании нового интерфейса приложения?

При создании нового интерфейса мы опирались на то, чтобы взаимодействие с приложением стало как можно проще и удобнее для пользователя. Основная идея обновления — это сделать интерфейс интуитивно понятным, персонализированным и убрать все лишнее. Помимо доработок пользовательского опыта, мы обновили базу, на которой работает наше приложение, сделав ее более стабильной и гибкой. Мы также уделили большое внимание современному и интерактивному дизайну, который легко адаптируется к любым изменениям и запросам. Наши принципы в дизайне можно выразить тремя словами: минимализм, магия и сексуальность.

Далеко не всегда, мобильное приложение дружелюбно к юзабилити пользователя, так как при его разработке не учтены особенности поведения пользователя, допущены ошибки, которые затрудняют взаимодействие с интерфейсом. Как новое приложение решает проблемы, с которыми сталкивались пользователи предыдущей версии?

Мы сосредоточились на упрощении навигации, сделав ее гораздо понятнее и логичнее. Убрали визуальный шум, который создавали многочисленные рекламные баннеры, раздражавшие пользователей. Переработали структуру приложения, чтобы она стала более ясной и удобной. Кроме того, добавили возможности для персонализации, чтобы каждый мог настроить приложение так, как ему удобно. Нам было важно сделать быстрый доступ к самым популярным разделам: просмотр баланса и остатков, детализации по расходам и пополнениям, быстрый доступ к своим номерам, настройкам безопасности и легкий доступ к поддержке. Также нам было важно пользователю показать всю важную информацию по его тарифу и отобразить все подключенные услуги, возможности и выгодные предложения.

Какие новые функции и возможности появились в обновленном приложении, и как они улучшают пользовательский опыт?

В обновленном приложении появилась совершенно новая функциональность, которую еще не предлагали на российском телеком-рынке, — виджеты на главном экране. Теперь, сделав свайп влево, пользователь получает быстрый доступ к ключевой информации, такой как детализация расходов, виртуальный помощник или настройки роуминга. Мы намерены развивать эту функцию, добавляя больше возможностей для кастомизации виджетов в будущем.

Также мы внедрили «волшебную кнопку» с логотипом компании, расположенную в основной навигации. Она позволяет мгновенно получить доступ к основным разделам приложения. Еще мы улучшили поиск: теперь он доступен с любого экрана. А новый раздел «Помощь» собрал все, что нужно для решения проблем: ответы на вопросы, уведомления и даже возможность пожаловаться на спам.

В современных условиях даже виртуальные ассистенты могут помочь в оптимизации личных финансов и контроле расходов: они сообщат о будущих платежах, напомнят про лимиты и цели. Как обновленное приложение «билайн» помогает клиентам управлять своими финансами и взаимодействовать с партнерами?

Мы собрали все необходимые сервисы в одном месте. Теперь с одного экрана пользователь может управлять своими услугами, подписками и финансовыми инструментами. Кроме того, мы добавили эксклюзивные предложения от партнеров — скидки, подарки и выгодный кешбэк. Новый раздел «Подключённые» позволяет удобно следить за всеми подключенными сервисами и контролировать, сколько денег на них уходит.

Инструменты детализации расходов стали доступнее и понятнее. Теперь пользователь может легко проверить движение денежных средств, а также узнать, сколько трафика, минут или SMS было использовано. Для этого достаточно просто открыть соответствующий виджет на главном экране.

В 2024 году основные тенденции разработки мобильных приложений включают в себя улучшенную мобильную безопасность и кроссплатформенные интеграции. Какие дальнейшие планы по развитию приложения «билайн»? Какие новые функции планируется добавить в будущем?

Глобальная цель — сделать приложение максимально персонализированным и удобным для каждого пользователя. Мы планируем развивать виджеты: добавить новые варианты, создать библиотеку виджетов, чтобы пользователь мог выбирать те, что нужны именно ему, и настраивать их порядок отображения. Хотим переработать канал сторис, чтобы он стал не только информативным, но и интерактивным. Также в планах упростить многие сценарии использования приложения, чтобы минимизировать усилия пользователя. Еще одним важным направлением станет развитие интернет-магазина.

Тренд UI/UX-дизайна на 2024 год — минималистичность. За счет чего новый интерфейс приложения уменьшает когнитивную нагрузку на пользователя?

Мы сделали интерфейс чище и понятнее: сократили количество объектов на экране, переработали визуальные акценты и упростили иерархию меню. Все это позволяет пользователю быстро ориентироваться и находить нужную информацию без лишнего напряжения. А благодаря всплывающим подсказкам и уведомлениям важные шаги точно не останутся незамеченными.

Как реализована новая система навигации, и какие преимущества она дает пользователям?

Мы внедрили систему навигации на основе виджетов. Это позволяет сосредоточиться только на самой нужной информации и получить к ней доступ в одно касание. Такая структура делает использование приложения еще проще и удобнее.

Какие конкретные виджеты добавлены в приложение, и как они упрощают доступ к информации? Как работает «волшебная кнопка» в левом нижнем углу, и какие функции к ней привязаны?

На данный момент в приложении доступно четыре виджета. Первый виджет позволяет видеть баланс, остатки по тарифу и информацию о близких, с которыми вы делитесь тарифом. Второй — это детализация расходов, где можно посмотреть списания, пополнения и расход трафика, выбрать период отображения данных или отправить отчет на почту. Третий виджет связан с виртуальным помощником, через него можно управлять настройками и просматривать звонки. Четвертый виджет помогает быстро настроить выгодные условия для роуминга. В ближайшем будущем мы планируем добавить виджеты для программы лояльности и финансовых операций.

Что касается «волшебной кнопки», она предоставляет доступ ко многим важным функциям. Одно нажатие — и вы можете купить SIM-карту, подключить домашний интернет или зайти в разделы, такие как «Мои расходы», «Тарифы», «Кешбэк», «Игры», «Подарки и акции» и другие.

Компания активно упрощает интерфейс пополнения баланса, он становится более легким и умным, в зависимости от сценария использования. Какие изменения были внесены в систему оплаты и управления финансами в приложении?

Мы серьезно упростили процесс пополнения баланса. Если пользователь входит через точку, не привязанную к номеру, система предложит выбрать один из ранее привязанных номеров, ввести новый номер или выбрать контакт из телефонной книги. Если способ оплаты уже привязан, достаточно одного нажатия для пополнения. Если привязанных способов оплаты нет, можно выбрать любой удобный вариант и привязать его.

Кроме того, мы добавили возможность оплачивать баланс не только рублями, но и бонусной валютой — сотами и апельсинками. Пользователь может частично оплатить счет бонусами или полностью перевести их в рубли и распоряжаться по своему усмотрению. Также появился новый раздел для управления способами оплаты, где можно просматривать привязанные карты, удалять их или добавлять новые.

Какие преимущества предлагает обновленный интерфейс приложения для пользователей? Учитывалась ли обратная связь от клиентов в процессе разработки и после обновления приложения?

Обновленный интерфейс стал адаптивным и визуально привлекательным. Благодаря улучшенной навигации и новым функциям, пользователи могут быстрее находить нужные опции и достигать своих целей. Теперь все, что нужно, находится буквально в паре кликов.