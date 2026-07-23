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23.07.2026 в 08:00

Disney и Kraft Heinz запустят совместные проекты

Партнерство охватит парки развлечений, круизные лайнеры и стриминговые сервисы

The Walt Disney Company и Kraft Heinz объявили о многолетнем стратегическом партнерстве. Компании будут совместно развивать проекты в парках развлечений Disney, на круизных лайнерах, в стриминговых сервисах и на мероприятиях для поклонников.

Цель сотрудничества — объединить опыт Disney в создании историй с портфелем пищевых брендов Kraft Heinz, чтобы предложить потребителям новые впечатления как в парках, так и за их пределами.

В рамках соглашения продукция брендов Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese появится в ресторанах и тематических зонах парков Disney, а также на круизных лайнерах компании. Гостей ждут специальные меню, фирменные точки питания и совместные маркетинговые проекты.

Партнерство выйдет за рамки сферы общественного питания. Disney и Kraft Heinz также планируют создавать совместный цифровой контент и рекламные кампании с использованием популярных франшиз Disney. Первые результаты сотрудничества компании представят уже в августе на фанатском мероприятии D23 в Анахайме.

«Kraft Heinz и Disney — две компании, тесно связанные с семейной жизнью. На протяжении поколений люди росли с нашими брендами бок о бок. Этот альянс — возможность вместе прожить самые важные моменты, будь то в парках развлечений или дома», — заявили в Kraft Heinz.

Ранее бренд коллекционных игрушек Pop Mart анонсировал первую официальную спортивную коллаборацию своего персонажа Лабубу с FIFA.

Юлия Топольская
Heinz Disney
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