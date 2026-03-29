Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2026 в 18:00

Лабубу дебютирует в спортивной коллаборации с FIFA

Партнерство приурочено к Чемпионату мира по футболу 2026 года

Популярный бренд коллекционных игрушек Pop Mart анонсировал первую официальную спортивную коллаборацию своего персонажа Лабубу с FIFA. Новая линейка приурочена к подготовке к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Как сообщили представители компании, серия The Monsters x FIFA включает мягкие игрушки, брелоки и аксессуары, а также товары повседневного пользования, оформленные в футбольной тематике. Основной герой коллекции — Лабубу в полной игровой экипировке, с мини-бутсами, формой команды и трофеем FIFA.

Помимо классической мягкой игрушки, коллекция предлагает брелоки с подвеской, мини-светильники, магниты-открывашки для бутылок, стеклянные кружки и мини-сумки с футбольным дизайном.

Pop Mart также планирует FIFA-попапы и инсталляции в городах-хозяевах турнира. Эксперты отмечают, что подобные коллаборации помогают брендам выходить за рамки коллекционной аудитории и привлекать внимание спортивных фанатов, особенно в преддверии глобальных событий вроде Чемпионата мира.

FIFA Лабубу
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Event/PR
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.