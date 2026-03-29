Лабубу дебютирует в спортивной коллаборации с FIFA

Популярный бренд коллекционных игрушек Pop Mart анонсировал первую официальную спортивную коллаборацию своего персонажа Лабубу с FIFA. Новая линейка приурочена к подготовке к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Как сообщили представители компании, серия The Monsters x FIFA включает мягкие игрушки, брелоки и аксессуары, а также товары повседневного пользования, оформленные в футбольной тематике. Основной герой коллекции — Лабубу в полной игровой экипировке, с мини-бутсами, формой команды и трофеем FIFA.

Помимо классической мягкой игрушки, коллекция предлагает брелоки с подвеской, мини-светильники, магниты-открывашки для бутылок, стеклянные кружки и мини-сумки с футбольным дизайном.

Pop Mart также планирует FIFA-попапы и инсталляции в городах-хозяевах турнира. Эксперты отмечают, что подобные коллаборации помогают брендам выходить за рамки коллекционной аудитории и привлекать внимание спортивных фанатов, особенно в преддверии глобальных событий вроде Чемпионата мира.