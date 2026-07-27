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27.07.2026 в 13:00

Директора по продажам московской компании уволили за загрузку документов в DeepSeek

Сотрудница отправляла в сторонний ИИ-сервис файлы с коммерческой тайной

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Суд отказал бывшему директору по продажам московской инженерной компании в выплате «золотого парашюта» в размере 5 млн рублей после увольнения за разглашение коммерческой тайны, в том числе через китайскую нейросеть DeepSeek. Об этом свидетельствуют материалы дела, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

Женщина проработала в компании менее полугода и получала ежемесячный оклад более 800 тыс. рублей. После увольнения по инициативе работодателя она обратилась в суд, требуя изменить формулировку расторжения договора на соглашение сторон с выплатой компенсации.

В компании заявили, что сотрудница неоднократно нарушала правила обращения с конфиденциальной информацией. По данным работодателя, она пересылала служебные документы на личную электронную почту, а также загружала файлы из защищенных внутренних ресурсов в нейросеть DeepSeek, что создавало риск утечки данных.

Суд пришел к выводу, что у сотрудницы не было производственной необходимости передавать информацию на внешние ресурсы, не контролируемые работодателем. Такие действия были признаны грубым нарушением трудовых обязанностей и разглашением коммерческой тайны.

Кроме того, компания указала на невыполнение сотрудницей планов продаж и отметила, что предусмотренная компенсация предназначалась для случаев сокращения должности или отсутствия необходимости в функционале руководителя. Суд не нашел оснований считать увольнение незаконным и отклонил требования бывшего топ-менеджера.

Ранее сообщалось о случаях попадания пользовательских переписок с DeepSeek в открытую выдачу поисковых систем. Эксперты связывали возможную утечку с некорректной настройкой доступа к данным со стороны разработчиков сервиса.

Москва DeepSeek Директор по продажам
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