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22.07.2026 в 12:25

Переписки с DeepSeek попали в открытый доступ

Они появились в поисковой выдаче Google

Переписки пользователей с китайским ИИ-сервисом DeepSeek, в том числе рабочие документы и личные сообщения, оказались в публичном доступе в Google. Поисковик выдал чаты, для которых пользователи самостоятельно включили режим общего доступа. Об этом пишет РБК.

Google проиндексировал публичные ссылки на чаты, которые люди создавали для передачи третьим лицам.

При введении специального запроса поисковик выдает переписки в формате Shared Conversations. Можно посмотреть название документов, вопросы пользователя и ответы DeepSeek. Скачать документы даже через код страницы нельзя, сообщает ТАСС.

Эксперты предположили, что это старые переписки или намеренно опубликованные страницы, и подтвердили, что попасть в аккаунт или прочитать закрытую историю нельзя.

Google DeepSeek
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