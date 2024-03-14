Дмитрий Лимарь, «2х2»: околоспортивные проекты — одно из направлений развития канала

В сентябре 2023 года у телеканала «2×2» появился новый директор: Дениса Всесвятского на этой должности сменил бывший директор по маркетингу «Матч ТВ» Дмитрий Лимарь. Sostav поговорил с новым руководителем канала о планах развития «2×2», грядущих проектах и будущем анимации для взрослых в России.

Почему вы решили перейти со спортивного «Матч ТВ» на канал, кардинально отличающийся по формату и контентному наполнению, — «2×2»? Легко ли вы смогли перестроиться под работу с совершенно другим контентом и аудиторией?



Если говорить о причине перехода, то, безусловно, такой шанс может представиться раз в жизни. Я не понаслышке знаю бренд «2×2», можно сказать, даже являюсь поклонником, фанатом этого телеканала, на многих мультсериалах я вырос. Получив предложение, я изучил и текущую сетку телеканала, и его возможности. И в данном случае я не уходил от спорта, а со спортивным контентом, в том числе, пришёл на «2×2».

Перестройка и движение вперед происходят не быстро. Это знакомство с новым коллективом, более подробное изучение сетки контента и возможностей, направлений канала. На прежней должности я занимался маркетингом. Интегрироваться в работу мне удалось достаточно легко, мы сразу нашли общий язык с коллективом. Многих ребят я и до этого знал, так как мы работаем в одном холдинге. Но перестройка все равно ещё происходит, и нам есть куда расти, впереди много работы.

В октябре 2023-го телеканал вернул прежний логотип — двойки «2×2». Этот логотип был придуман в 1989 году. Не считаете ли вы, что это решение отбрасывает развитие канала назад? Почему всё-таки его решили вернуть?

Нет, мы не считаем, что это отбрасывает нас назад. Двойки — это и есть «2×2». Мы вернули этот логотип в качестве одной из мер перезагрузки. Потому что с этим логотипом, в любой его трансформации, именно с арабскими двойками телеканал был и остаётся модным и молодёжным.

Когда вы вступали в должность генерального директора телеканала, перед вами стояла задача перезагрузки бренда «2×2» и обновление контентной сетки. Как именно будет продолжаться перезагрузка бренда? На какие результаты вы нацелены в 2024 году?



Да, безусловно. Основная задача была связана с импортозамещением, потому что многие зарубежные тайтлы ушли с канала, и возможности их закупать сейчас просто нет. Поэтому на «2×2» появились новые проекты: «Короли контента», «Инспектор», «Не блогер, а», «Раз на раз», «По шарам». Мы уже видим, что эти новинки интересны зрителям. На 2024 год у нас ещё более амбициозные планы: весной у нас запланировано сразу несколько мощных премьер.

Планировалось, что перезагрузка будет происходить, в том числе за счёт новых спортивных, развлекательных и образовательных форматов. Какие программы в этих форматах планируете выпускать в 2024 году?

Уже этой весной на нашем канале появится проект «Ожоги любви» — сериальный формат от молодых актёров из Санкт-Петербурга. Очень классная, лёгкая история с экспериментальным, но понятным юмором. Обязательно советую всем посмотреть, потому что мы считаем, что за такими форматами будущее нашего телеканала. Это не просто сериал, это настоящая пародийная карикатурная мелодрама, высмеивающая все штампы популярных мыльных опер. Такого формата ещё не было ни на одном телеканале страны.

Мы активно привлекаем молодых блогеров, трендсеттеров и лайфстайлеров к созданию совместного контента. Так, у нас уже состоялась премьера «Контракта на удачу» совместно с блогерами Yappy, и скоро состоится премьера проекта «Выход в город» с Ташэ.

Конечно, на телеканале «2×2» есть и зарубежный контент. В феврале у нас стартовал проект «Остров титанов» — прекрасное шоу из Колумбии, которое даже нельзя назвать чистым реалити, это микс из нескольких форматов сразу. 44 титана заперты на острове и поделены на четыре команды, и им предстоит выяснить, кто из них достоин главного приза. И по картинке, и по эмоциям, и по испытаниям, которые им придётся преодолевать, это очень классный проект. Мы уверены, он будет интересен нашем зрителю. А послушать озвучку Евгения Рыбова — это уже отдельный вид удовольствия.

При этом мы продолжаем идти своим анимационным путём и искать талантливых художников, иллюстраторов, дизайнеров, создателей российской анимации для взрослой аудитории. Поэтому у нас будет и премьера сериала «Страна деревьев», в апреле планируем выпустить «Внутреннюю мимперию».

Расширилась ли аудитория канала за счёт появления новых спортивно-развлекательных шоу, как «Раз на раз», «По шарам» и других за последнее время?

Безусловно! Эти форматы и создавались для привлечения новой аудитории на «2×2», той, которая интересуется спортом. При этом хотелось бы отметить, что эти шоу смотрели и зрители «2×2», которые привыкли к анимации. Так что расширение аудитории, конечно, произошло.

В целом, мы считаем, что околоспортивные проекты — это одно из направлений развития канала. Сделать спорт понятным, ярким, простым, чтобы это всё было весело и интересно. Чтобы наши зрители не просто могли смотреть новые шоу, а запросто использовать эти форматы в повседневной жизни и проводить время по-спортивному.

Одна из первых объявленных программ — реалити-шоу «Контракт на удачу!», совместное с приложением вертикальных видео Yappy. Какое участие в создании концепции шоу и привлечении ведущим Никиты Джигурды принимал «2×2»?



Да, на «2×2» появился и музыкальный формат в партнёрстве и сотрудничестве с Yappy. Идея шоу возникла у коллег из Yappy — молодых и креативных. А в качестве музыкального босса мы пригласили Никиту Джигурду. Мы, безусловно, делали этот проект вместе, «2×2» участвовал в создании сценария, съёмках и производстве. Мы день и ночь работали над этим шоу вместе с ребятами из Yappy.

И мы очень гордимся этим проектом! Это такая первая ласточка, первый проект, созданный телеканалом вместе с приложением вертикальных видео Yappy, — прекрасный пример коллаборации двух компаний холдинга «Газпром-Медиа». У нас с Yappy общие цели — продвижение молодых талантов, и шоу «Контракт на удачу» — наша общая победа.

Как вы считаете, на каком этапе развития сейчас находится анимация для взрослых в России? Что мешает созданию таких же популярных мультфильмов, как «Рик и Морти» или «Гриффины»?

Российская анимация для взрослых развивается. Безусловно, конкурировать с зарубежной анимацией было сложно в то время, когда она присутствовала. Поэтому сейчас текущие реалии требуют более плотного вовлечения талантливой молодёжи в этот процесс. При этом стоит отметить, что у нас есть свой популярный анимационный персонаж для взрослой аудитории, который собирает миллионы просмотров в сети. Это, конечно, «Подозрительная Сова» — один из амбассадоров «2×2». Он качественно сделан, и его действительно очень любят. Я считаю, что по популярности он не уступает тем же «Гриффинам». Так что потенциал у российской анимации для взрослых точно есть, главное — давать возможность талантливым художникам и аниматорам его раскрыть, и это одна из задач канала «2×2». И мы будем находить ребят, которые могут сделать не хуже, а зачастую и лучше, но при этом с акцентом на нашу действительность, чтобы это было близко российскому зрителю.

Планирует ли «2×2» выпускать новые анимационные проекты, которые смогут завоевать любовь зрителей?

Конечно! В этом мы видим свою миссию. Если продолжать тему из предыдущего вопроса, то отличный пример и наша будущая премьера — это «Внутренняя мимперия» — классный анимационный сериал о жизни соседей по подъезду и общении в домовых чатах. Это как раз та история, которая подчёркивает нашу экспертизу в создании взрослой анимации.

Можете ли выделить несколько главных направлений развития «2×2»? И поддерживает ли руководство ваши планы?

Безусловно, у нас есть несколько главных направлений развития «2×2». Это создание научно-популярного контента, развлекательного и, конечно, околоспортивного, ориентированного на любительский спорт. Мы сейчас активно трансформируем канал и делаем его интересным и модным для зрителей, у которых есть широкий простор для мечты и для жизни. Мы ориентируемся на их интересы прежде всего. Мы будем создавать экспертов разных направлений, открывать новые лица канала, которым будут доверять наши зрители. Если говорить о планах и достижениях, то это совершенно точно не могло бы воплощаться и реализовываться без поддержки генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Александровича Жарова и заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тины Канделаки. Их поддержка позволяет нам уверенно идти к поставленным целям.