Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.07.2026 в 11:20

Dentsu и Meta* запускают «конвейер» для инфлюенсеров

Бренды смогут работать с тысячами блогеров одновременно

Dentsu и Meta (*признана в России экстремисткой и запрещена) объединили усилия, чтобы упростить работу брендов с инфлюенсерами в больших масштабах. Компании создают технологии и процессы, которые помогут автоматизировать поиск авторов, управление рекламными интеграциями и анализ эффективности кампаний.

Партнерство ориентировано на новый этап инфлюенс-маркетинга: бренды все чаще переходят от сотрудничества с отдельными популярными блогерами к работе с сотнями и тысячами создателей контента.

В рамках сотрудничества Dentsu будет использовать возможности платформы Meta* и собственные решения на базе искусственного интеллекта, включая Creator & Trends Studio, для подбора авторов по аудитории, тематике и актуальным трендам.

Компании рассчитывают сделать работу с инфлюенсерами более системной и масштабируемой, поскольку ручное управление большими сетями блогеров становится слишком сложным для крупных рекламодателей.

Ранее сообщалось, что бренды активно увеличивают бюджеты, расширяют списки создателей контента и выстраивают долгосрочные интегрированные стратегии, объединяющие PR, рекламу и коммуникации. В Европе уже половина брендов сотрудничает с 11−49 инфлюенсерами в год.

Юлия Топольская
Dentsu Meta
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.