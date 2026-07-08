Dentsu и Meta* запускают «конвейер» для инфлюенсеров

Dentsu и Meta (*признана в России экстремисткой и запрещена) объединили усилия, чтобы упростить работу брендов с инфлюенсерами в больших масштабах. Компании создают технологии и процессы, которые помогут автоматизировать поиск авторов, управление рекламными интеграциями и анализ эффективности кампаний.

Партнерство ориентировано на новый этап инфлюенс-маркетинга: бренды все чаще переходят от сотрудничества с отдельными популярными блогерами к работе с сотнями и тысячами создателей контента.

В рамках сотрудничества Dentsu будет использовать возможности платформы Meta* и собственные решения на базе искусственного интеллекта, включая Creator & Trends Studio, для подбора авторов по аудитории, тематике и актуальным трендам.

Компании рассчитывают сделать работу с инфлюенсерами более системной и масштабируемой, поскольку ручное управление большими сетями блогеров становится слишком сложным для крупных рекламодателей.

Ранее сообщалось, что бренды активно увеличивают бюджеты, расширяют списки создателей контента и выстраивают долгосрочные интегрированные стратегии, объединяющие PR, рекламу и коммуникации. В Европе уже половина брендов сотрудничает с 11−49 инфлюенсерами в год.