Инфлюенс-маркетинг укрепляет позиции в пищевой индустрии

Европейский сектор продуктов питания и напитков стал одним из лидеров по использованию инфлюенс-маркетинга. Согласно отчету Kolsquare «Состояние инфлюенс-маркетинга в Европе: продукты питания и напитки», бренды активно увеличивают бюджеты, расширяют списки создателей контента и выстраивают долгосрочные интегрированные стратегии, объединяющие PR, рекламу и коммуникации.

Инфлюенс-маркетинг перестал быть вспомогательным инструментом и превратился в стратегический канал, играющий ключевую роль в формировании репутации компаний. Так, почти половина брендов сотрудничает с 11−49 инфлюенсерами в год, в то время как 15% — с более чем 250, а 9% — с более, чем тысячей создателей контента.

За последние 12 месяцев 40% компаний расширили партнерскую сеть, а более половины намерены сделать это вновь в ближайший год. Такой рост отражает переход к моделям постоянного взаимодействия вместо разовых активностей.

Финансовая вовлеченность также заметно растет: почти 50% брендов ежегодно вкладывают в инфлюенс-маркетинг от 150 тыс до 1 млн евро, чаще всего в диапазоне 200 тыс. до 500 тыс. евро. При этом 70% компаний планируют увеличить бюджеты в ближайшие 12 месяцев.

В структуре кампаний доминируют микро- и макроинфлюенсеры, сочетающие охват и высокий уровень доверия аудитории. Наноинфлюенсеры играют вспомогательную роль, а мегаинфлюенсеры задействуются выборочно для повышения узнаваемости. Критерии отбора блогеров смещаются в сторону аутентичности: важнее стиль, вовлеченность и соответствие ценностям, чем количество подписчиков.

86% брендов требуют от партнеров приверженности корпоративным принципам, а 74% — строгого соблюдения рекламных правил. В будущем ожидается усиление интеграции инфлюенс-маркетинга в медиамикс, рост пользовательского контента и внедрение ИИ для оптимизации кампаний. Наибольший потенциал роста прогнозируется у коротких видеоформатов, превращающих инфлюенсеров в стратегических союзников брендов.

Ранее сообщалось, что глобальные бренды вслед за Unilever «подсаживаются» на инфлюенс-маркетинг. Сама компания уже работает с 300 тыс. инфлюенсеров по всему миру и планирует увеличить это число в 20 раз.