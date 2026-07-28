Как Пиар Пиарыч поссорился с Жур Журычем

В профессиональной коммуникации доверие складывается не из громких обещаний и удачных формулировок, а из множества мелких сигналов, которые собеседник считывает почти автоматически. Одно письмо редко определяет репутацию отправителя, зато десятки похожих эпизодов формируют устойчивое впечатление. Редакция Sostav разбирает, какие привычки в общении незаметно работают против PR-специалистов и как выстроить коммуникацию так, чтобы она помогала, а не мешала публикации.

Хотя журналисты и специалисты по связям с общественностью действуют в едином коммуникационном поле, назвать их идеальными партнерами сложно. Мы находимся по разные стороны баррикад, призванных охранять читательский интерес, и готовы в любой момент открыть огонь: одни — острыми вопросами, другие — тщательно выверенными пресс-релизами, которые могут стать либо точным попаданием, либо пустым залпом. Когда дым сражения рассеивается, на поле неизбежно остаются победитель и побежденный.

Напряженность в отношениях с пиарщиками способна вредить качеству журналистики. Когда пресс-службы не доверяют корреспондентам, на выходе получаются поверхностные материалы. Руководители, компании и их PR-отделы, похоже, все больше поглощены конструированием имиджа и погоней за очками. Журналисты убеждены, что пиарщики лгут и заметают правду под ковер, пиарщики же считают нас предвзятыми клеветниками, охотящимися за вниманием любой ценой.

Журналисты и пиарщики вовсе не обязаны быть союзниками. Напряженные отношения между прессой и специалистами по связям с общественностью — исторически сложившаяся данность. Но когда дистанция оборачивается полным непониманием — в проигрыше остаемся мы все. Без доверия невозможно выстроить и поддерживать профессиональные отношения. Поэтому пресса и PR-специалисты просто не могут позволить себе игнорировать друг друга.

Ложная срочность

Первое, что убивает доверие с порога, — это интонация. «Несу вам супер-новость» звучит как заявка на эмоцию, которую редакция еще не готова разделить: текста нет, а восторг уже требуется. То же самое происходит с «горящими» инфоповодами, которые на поверку готовились три месяца, и с эмбарго, присланным за десять минут до истечения срока — вместо времени на подготовку журналист получает ультиматум.

Проблема здесь не в спешке как таковой — иногда новости действительно горят. Но срочность часто эксплуатируется в виде риторического приема, лишенного фактического обоснования. Журналист различает их с первого абзаца: если срочность настоящая, то у нее есть конкретная причина, которую важно обозначить: конкурент анонсирует то же самое завтра, регулятор публикует решение в полдень. Если причины нет, а есть только «пожалуйста, сегодня», это может сигнализировать о том, что новость слабая, либо же присутствуют заинтересованные стороны, к которым журналист редко имеет отношение.

Что делать вместо этого? Присылать материал под эмбарго сразу, как появляется такая возможность. Формулировать дедлайн через причину, а не через просьбу. И не бояться того, что без эпитетов новость звучит скромнее. Если факты сильные, они не нуждаются в слове «супер».

Обещания, которые не выполняются

Опасен не только тон, но и разрыв между словом и действием. «Наш спикер готов дать комментарий» — а спустя три недели переписки спикер так и не вышел на связь. «Извините, что в выходной» — а следующее письмо снова приходит в 23:40 пятницы, будто извинение отменяет сам факт нарушения границ рабочего времени. «Материал уже почти готов, редактура на финальной стадии» — а в присланном черновике нет ни одной цифры, только рамочные формулировки, которые придется полностью переписывать после того, как факты все же появятся.

Каждая из этих фраз в моменте звучит безобидно: вежливое обещание, формальное извинение, оптимистичный статус. Но именно накопленный опыт таких разрывов формирует репутацию отправителя. Журналист не помнит конкретное письмо через месяц, зато прекрасно помнит ощущение: с этим человеком слово расходится с делом. И в следующий раз открывает его почту с меньшим доверием, что бы там ни было написано в теме письма.

Что делать вместо этого? Вместо этого работает куда более скучная, но надежная стратегия: обещать только то, что действительно можно выполнить, и сообщать о проблемах до того, как о них придется напоминать. Если спикер не отвечает — лучше честно написать, что сроки сдвигаются, чем уверять, что комментарий «вот-вот будет». Если понимаете, что не успеваете подготовить материал, — предупредить об этом заранее, а не отправлять сырой текст под видом почти готового. Если уважаете чужое время, то подтверждать это не словами, а поведением: не писать ночью без крайней необходимости и не рассчитывать, что формальное «извините» автоматически снимет раздражение. В деловой коммуникации доверие создают не удачные формулировки, а предсказуемость: когда человек делает именно то, что обещал, и тогда, когда обещал.

Текст без содержания

Многие письма грешат тем, что пытаются заменить содержательность объемом. Например, многостраничный пресс-релиз часто сводится к единственному информационному абзацу, тогда как остальной текст тонет в общих рассуждениях о миссии. Настойчивые просьбы вроде «обязательно прочтите» не работают: убедительный текст не требует принуждения.

У PR-специалистов есть опасение, что сухие цифры потеряются в шуме, поэтому они увеличивают объем, ошибочно полагая, что обилие деталей усиливает аргументацию. Однако на деле это дает обратный эффект: журналист, видя шесть страниц «воды», уделяет им столько же внимания, сколько однострочному письму, — и просто закрывает вкладку, даже не вникнув в суть.

Что делать вместо этого? Строить письмо по принципу перевернутой пирамиды: заголовок, три ключевых факта, ссылка на полный релиз для тех, кому действительно нужны детали. Хорошее письмо о новости укладывается в объем, который можно прочитать за десять секунд с телефона в метро.

Неправильно понятая настойчивость

Часто недопонимания появляются в процессе посткоммуникации, а не на этапе знакомства с содержанием питча. Декларируемая позиция пиарщика может не совпасть с фактическими ожиданиями. Попытки поторопить журналиста говорят о непонимании циклов производства новостей: текст физически не может быть обработан, согласован и опубликован в считаные минуты, поэтому требование быстрого ответа выглядит как давление. А формула «просто для ознакомления, публиковать не обязательно», за которой почти сразу следует просьба прислать ссылку на публикацию, создает ощущение манипуляции — даже если никакого злого умысла не было. Несовпадение заявленной цели и реального ожидания подрывает доверие сильнее, чем прямая просьба о публикации.

Что делать вместо этого? Вместо того чтобы создавать иллюзию и давить на журналиста сроками, стоит сместить фокус на помощь в создании материала. Начните коммуникацию с прямого и честного запроса: открыто сообщите, что вам важна публикация, но спросите, какой формат и сроки были бы для редакции наиболее органичны — это сразу снимает ощущение манипуляции и переводит диалог в плоскость совместной работы. Предложите журналисту не готовый текст, а реальную ценность: уникальные данные, эксклюзивный комментарий или возможность задать вопросы топ-менеджеру напрямую, тем самым становясь не просителем, а поставщиком качественного контента. Откажитесь от немедленного требования ссылки — вместо этого поинтересуйтесь редакционным календарем и обсудите конкретные дедлайны, чтобы синхронизировать ваши ожидания с реальным производственным циклом.

Если публикация срывается, воспринимайте это как обратную связь, а не как провал, и используйте паузу, чтобы предложить новую, более релевантную тему для следующего номера. Такой подход превращает давление в сотрудничество, а несовпадение целей — в предмет открытого обсуждения, что в итоге укрепляет репутацию пиарщика как надежного партнера.

Столпы хорошей коммуникации

Если вычленить общий механизм из каждого провального примера, получится три принципа.

Точность важнее эмоции

Слова «супер», «горящий», «эксклюзивный» ничего не доказывают — их обесценило избыточное использование. Конкретные цифры, даты и факты работают там, где эпитеты только вызывают подозрение.

Обещание должно совпадать с действием

Коммуникация проваливается не из-за формулировки как таковой, а из-за разрыва между тем, что сказано, и тем, что происходит на самом деле. Спикер, который «готов», но недоступен. Эксклюзив, который не эксклюзив. Благодарность, которая на самом деле является всего лишь шаблонной рассылкой.

Уважание чужих процессов

Редакция работает по собственному циклу — с дедлайнами, приоритетами и стандартами проверки фактов. Пиарщики, которые учитывают этот процесс, а не пытаются его обойти, получает не просто ответ, а желание сотрудничать снова.

Журналисты не ждут от пиарщиков идеальных пресс-релизов. Они ждут честности в том, что действительно есть за словами «эксклюзив», «срочно» и «готовы прокомментировать». Именно эта честность — а не удачная формулировка темы письма — определяет, будет ли следующее письмо открыто в первую очередь или отправлено в архив вместе с остальными.

Ко Дню пиарщика редакция Sostav предлагает PR-специалистам проверить, кем вы чаще оказываетесь в работе с медиа: сотрудником, который понимает, как устроена редакция, или заложником бесконечных пресс-релизов.

Ниже — короткий тест на девять вопросов, вдохновленных реальными ситуациями из редакционной почты Sostav. По итогам вы узнаете, какой из четырех архетипов вам ближе: «Мастер эксклюзива», «Комментарий уровня Бог», «Спикер-призрак» или «Заложник эмбарго».