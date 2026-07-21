Данных слишком много, а ясности нет: как ИИ сломал привычную управленческую логику

Если недавно главным преимуществом руководителя считались опыт, экспертиза и способность быстро принимать решения, то сегодня этого уже недостаточно. Большинство компаний не испытывают дефицита данных, аналитики или отчетов. Проблема в другом: сотрудники получают одну и ту же информацию, но приходят к разным выводам, команды спорят о трактовках фактов, а обсуждение все чаще превращается в конкуренцию версий.

Мария Тесло-Данилова, основательница консалтингового агентства «А4», рассказала Sostav о том, почему сегодня руководителям приходится брать на себя новую управленческую задачу — поддерживать качество коллективного мышления команды, — и про то, какие риски возникают у компаний, которые продолжают считать его личной ответственностью каждого сотрудника.

Почему проблема возникла именно сейчас

Еще несколько лет назад главным вызовом для бизнеса считался дефицит информации. Сегодня ситуация изменилась. Компании располагают большим объемом данных, аналитики и прогнозов, однако это не избавило их от управленческих ошибок. Напротив, чем больше источников появляется в распоряжении команды, тем сложнее становится отделять факты от интерпретаций и приходить к общему пониманию происходящего.

Распространение генеративного искусственного интеллекта только усилило этот эффект. Согласно исследованию Microsoft и LinkedIn Work Trend Index 2024, основанному на опросе 31 тысячи специалистов из 31 страны, уже 75% работников интеллектуального труда используют генеративный ИИ в работе, а темпы его внедрения практически удвоились за предыдущие шесть месяцев. На обсуждение выносится значительно больше гипотез, прогнозов и аналитических материалов, каждый из которых требует проверки.

Одновременно меняется и сам процесс формирования решений. В исследовании Simulating Life Paths with Digital Twins аналитики выявили, что сгенерированные искусственным интеллектом альтернативные сценарии способны расширять набор вариантов, которые человек рассматривает при выборе. ИИ все заметнее влияет на то, какие идеи вообще попадают в поле внимания и становятся предметом обсуждения.

Перед руководителем возникает новая задача. Уже недостаточно оценить итоговое предложение команды или выбрать наиболее убедительную версию. Важно понимать, как формировался ход рассуждений, какие предположения легли в основу выводов и были ли проверены альтернативные объяснения. По сути, руководитель начинает отвечать не только за качество решений, но и за качество коллективного мышления, из которого эти решения рождаются.

Новая обязанность руководителя, которой пока нет в оргструктуре

Роль руководителя постепенно меняется и выходит за рамки привычных управленческих задач. Объектом защиты становится сам процесс принятия решений. Руководителю необходимо следить за тем, чтобы сотрудники не подменяли факты предположениями, не принимали убедительно оформленную информацию за доказательство и не подпадали под влияние коллективных заблуждений. По мере распространения генеративного искусственного интеллекта эта задача становится еще сложнее. Оценки требует не только достоверность информации, но и то, насколько команда сохраняет способность самостоятельно анализировать ситуацию, проверять гипотезы и критически относиться к готовым ответам. Иначе даже качественные данные постепенно превращаются в источник новых управленческих ошибок. Мария Тесло-Данилова, основательница консалтингового агентства «А4», называет такую роль "Cognitive Security Officer", или «руководитель (специалист) по когнитивной безопасности». Этот термин используется в материале как авторское обозначение и пока не закреплен в корпоративной практике как официальная должность.

На практике многие лидеры уже выполняют эту функцию, даже если никогда не слышали такую формулировку. Например, во время подготовки нового продукта руководитель может остановить обсуждение не потому, что не согласен с предложенным решением, а потому что команда не проверила базовые допущения. Внешне это выглядит как обычный управленческий контроль. По сути, речь идет о защите качества мышления.

Такие ситуации возникают все чаще. Чем быстрее меняется среда, тем опаснее становятся решения, основанные на привычках и автоматических реакциях. Компании, которые продолжают полагаться исключительно на опыт отдельных руководителей, рискуют пропустить изменения рынка или неверно интерпретировать поведение аудитории.

Когнитивная безопасность как новая управленческая задача

Под когнитивной безопасностью понимают способность организации сохранять качество коллективного мышления независимо от объема информации, внешнего давления и скорости изменений. Ее задача заключается не в защите данных или цифровой инфраструктуры, а в защите самого процесса, с помощью которого команда анализирует ситуацию, проверяет гипотезы и принимает решения. Если этот процесс нарушается, даже точные данные и сильная аналитика перестают гарантировать правильный результат.

Плохое решение редко становится следствием одной ошибки. Чаще оно складывается из нескольких убедительных, но несогласованных между собой выводов. По данным исследования McKinsey Decision making in the age of urgency 2019, только 20% руководителей считают, что их компании действительно принимают качественные решения. Авторы связывают это с размытым распределением ответственности и сложностью самого процесса обсуждения.

Можно представить типичную ситуацию. После снижения продаж каждая функция приходит на совещание уже с готовым объяснением проблемы. Маркетинг опирается на данные исследований и выводы генеративного ИИ, коммерческий блок анализирует действия конкурентов, клиентский сервис показывает динамику обращений. Все аргументы основаны на разных предположениях. Задача руководителя в роли Cognitive Security Officer заключается в том, чтобы сначала синхронизировать картину происходящего и лишь затем переходить к обсуждению решений.

Почему когнитивная безопасность до сих пор не стала управленческой метрикой

Большинство компаний умеют оценивать финансовые результаты, производительность и скорость процессов. Намного сложнее измерить качество коллективного мышления, хотя именно оно определяет, как команда анализирует информацию, проверяет гипотезы и приходит к решениям. Распространение генеративного ИИ набирает обороты, и вместе с ним задача становится все более злободневной, поскольку руководителям приходится оценивать не только информацию, созданную людьми, но и материалы, подготовленные с помощью интеллектуальных систем.

Это подтверждает исследование Deloitte Global Human Capital Trends 2024, в котором приняли участие более 14 тысяч респондентов из 95 стран. Около 89% руководителей считают, что их организации создают условия для устойчивой и эффективной работы сотрудников. Среди самих сотрудников с этим согласны лишь 41%. Такой разрыв показывает, что компании по-разному оценивают качество управленческой среды и реальный опыт людей, ежедневно работающих внутри этих процессов.

Там же отмечается, что лишь 8% организаций достигли высокого уровня зрелости в переосмыслении подходов к оценке эффективности и создаваемой сотрудниками ценности. Это означает, что большинство компаний пока измеряют результаты значительно лучше, чем качество процессов, которые к ним приводят. Здесь и возникает запрос на когнитивную безопасность как новую управленческую функцию. Руководителю все чаще приходится отвечать не только за достижение бизнес-показателей, но и за то, чтобы команда сохраняла способность самостоятельно анализировать информацию, критически оценивать собственные выводы и принимать взвешенные решения даже в условиях информационной перегрузки и активного использования искусственного интеллекта.

Что может сделать руководитель уже сегодня

Поддерживать когнитивную безопасность команды можно без введения новых должностей или изменений в организационной структуре. Начать стоит с пересмотра нескольких управленческих практик, которые помогают сохранять качество коллективного мышления.

Прежде всего стоит изменить саму логику обсуждений. Если сотрудники используют генеративный искусственный интеллект для подготовки материалов, на совещании важно обсуждать не только итоговые выводы, но и исходные предположения, на которых они построены. Полезно задавать вопрос: «Что должно оказаться неверным, чтобы мы отказались от этой версии?». Он помогает отделить факты от интерпретаций.

Не менее важно регулярно проводить своеобразный аудит мышления. Раз в одну или две недели команда может обсуждать не новые задачи, а действия, от которых пора отказаться. Такой подход позволяет избавиться от решений, которые продолжают приниматься по привычке, хотя уже не приносят результата. После завершения крупных проектов стоит разбирать не только итог, но и ход рассуждений. Какие аргументы стали решающими? Какие версии были отвергнуты слишком рано? Не заменил ли искусственный интеллект собственный анализ готовым ответом? Такие разборы формируют культуру когнитивной безопасности и становятся частью работы руководителя.

Заключение

Сегодня качество управленческих решений все меньше зависит от объема информации и все больше от того, как команда ее осмысляет. Именно поэтому когнитивная безопасность постепенно становится новой управленческой задачей. Руководителю все чаще приходится отвечать не только за качество решений, но и за качество коллективного мышления, из которого они рождаются. Речь идет не о появлении еще одной должности, а об изменении самой роли лидера. Авторитет руководителя будущего будет определяться не только скоростью принятия решений или объемом экспертизы, но и прежде всего способностью удерживать качество мышления команды. В условиях постоянного информационного шума, роста влияния искусственного интеллекта и усложнения корпоративной среды конкурентное преимущество получают компании, которые умеют защищать не только свои данные, но и качество коллективного мышления.