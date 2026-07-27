Чукотка стала лидером в России по росту оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли в большинстве регионов Дальнего Востока России вырос по итогам января—мая 2026 года. Самые высокие темпы прироста зафиксированы на Чукотке, где показатель увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит РИА «Новости».

Чукотский автономный округ стал лидером не только среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), но и во всей России. В первую десятку общероссийского рейтинга также вошли Еврейская автономная область с ростом на 10%, Хабаровский край (+9,8%) и Амурская область (+9,2%).

Следом за лидерами среди дальневосточных регионов расположились Магаданская область (+9,2%), Бурятия (+8,7%) и Сахалинская область (+5,6%). В Приморском крае оборот розничной торговли вырос на 4,1%, что соответствует 59-му месту среди всех российских регионов.

Наименьшие темпы роста в округе зафиксированы в Забайкальском крае (+2,1%), Республике Саха (Якутия) (+1,1%) и Камчатском крае (+1%). Эти регионы замкнули рейтинг Дальнего Востока по динамике розничной торговли.

По объему розничной торговли в расчете на одного жителя лидером ДФО стала Сахалинская область с показателем 258,5 тыс. рублей за пять месяцев. Далее следуют Камчатский край (248,1 тыс. рублей), Чукотский автономный округ (223,8 тыс. рублей), Амурская (221,1 тыс. рублей) и Магаданская области (212,4 тыс. рублей).

Наибольший вклад в общероссийский оборот розничной торговли среди дальневосточных регионов обеспечивает Приморский край, на который приходится 1,31% общего объема. За ним следуют Хабаровский край (0,97%), Бурятия и Якутия (по 0,71%), а также Амурская область (0,63%). Несмотря на рекордные темпы роста, доля Чукотского автономного округа остается самой низкой в стране — 0,04%.