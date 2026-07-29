Чистая прибыль «Сбера» в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

В первом полугодии 2026 года чистая прибыль «Сбера» увеличилась на 18,6% год к году, до 1,019 трлн руб., прибыль на акцию — на 19,3%, до 46,1 руб. Рентабельность капитала составила 24,2%, достаточность капитала — 15,1%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Совокупный кредитный портфель «Сбера» вырос с начала года на 3,9%, до 52,6 трлн руб. (без учета валютной переоценки). Объем денег клиентов снизился на 0,7%, до 49,1 трлн руб. Чистые процентные доходы банка увеличились на 22,5%, до 2,051 трлн руб., чистые комиссионные доходы — на 5,4%, до 419,8 млрд руб., операционные доходы — на 14,6%, до 2,293 трлн руб.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за шесть месяцев снизились на 11,2%, до 297,5 млрд руб. Операционные расходы выросли на 15,2%, до 639,6 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 27,9%.

Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 3,7%, до 32,3 трлн руб. Средства юридических лиц снизились на 7,9%, до 14,7 трлн руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 5,6%, до 20,3 трлн руб. Средства физических лиц составили 34,5 трлн руб., показав рост на 3%.

Количество розничных клиентов «Сбера» возросло за второй квартал на 200 тыс., до 110,6 млн человек, число корпоративных клиентов — на 0,7%, до 3,5 млн компаний.

Портфель ответственного финансирования (зеленые, адаптационные, социальные и ESG-кредиты) остался на уровне 4,5 трлн руб. Продажи ESG-продуктов В2В во втором квартале выросли на 65% год к году, до 5,3 млрд руб.

Напомним, «Сбер» занимает первое место в топ-30 крупнейших рекламодателей России. Рейтинг подготовлен Sostav за 2026 год.