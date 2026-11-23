21% опрошенных россиян поддержали введение ГОСТа на 133 национальных блюда русской кухни. 24% не поддержали инициативу, 55% затруднились ответить. Таковы данные опроса SuperJob.

О поддержке инициативы чаще заявляли мужчины (25% против 17% среди женщин), лица 45 лет и старше (34%), а также респонденты с высшим образованием (19%).

На вопрос о том, какие блюда больше всего нуждаются в стандартизации по ГОСТу, опрошенные ответили, что пельмени, борщ, блины, холодец, оливье, котлеты и окрошка.

Если в меню кафе, столовой, ресторана или на готовых блюдах, продающихся в магазине, будет указано, что блюдо приготовлено по ГОСТу, 29% респондентов выберут его. Для 48% приготовление по стандарту не появлияет на выбор, это для них не имеет значения.

Чаще о готовности выбрать блюдо, приготовленное по ГОСТу, заявляли женщины (32% против 25% среди мужчин), люди 45 лет и старше (43%), лица с высшим образованием (28%) и те, кто зарабатывает от 100 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц (38%).

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

Напомним, Росстандарт утвердил ГОСТ на традиционную русскую кухню в середине ноября. Документ включает рекомендации по приготовлению 133 блюд, среди которых борщ, окрошка, блины, оливье, винегрет и кулебяка. Стандарт вступит в силу 1 января 2027 года,