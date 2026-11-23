Сотрудники поколения Z оказались наименее заинтересованными в развитии навыков работы с искусственным интеллектом. Об этом пишет Fortune со ссылкой на исследование кадровой компании Seramount.

Лишь 18% молодых работников хотят лучше освоить ИИ. Для сравнения, среди представителей поколения X этот показатель составляет 46%, среди бэби-бумеров — 43%, а среди миллениалов — 36%.

При этом зумеры уже активно используют нейросети в работе: об этом сообщили 58% опрошенных. Однако многие не спешат рассказывать об этом коллегам. Только 27% молодых сотрудников комфортно признавать, что использовали ИИ для выполнения рабочих задач. Среди старших поколений этот показатель составляет 47−53%.

Одна из причин — страх показаться менее компетентными. Так, 22% представителей поколения Z опасаются, что коллеги усомнятся в их профессиональных способностях из-за использования нейросетей. Среди миллениалов и поколения X таких только 10%, а среди бэби-бумеров — 8%.

Кроме того, молодые специалисты не всегда видят практическую пользу от технологии. Только 30% зумеров считают, что ИИ помогает им работать эффективнее, а 41% отмечают улучшение качества работы.

Проблему усугубляет недостаточная поддержка со стороны работодателей: лишь 27% сотрудников поколения Z сообщили, что компании помогают им осваивать ИИ.

По данным TalkerResearch, 89% зумеров просят нейросети спорить с ними. 65% пользователей ИИ специально обращаются к нему, чтобы рассмотреть альтернативные точки зрения.