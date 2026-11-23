В 2026 году персональные промокоды использовали 91% инфлюенсеров, работающих с рекламными размещениями по моделям CPA, CPC и CPI. В 2025 году показатель составлял 85%. Доля покупок с применением промокодов в общем числе инфлюенсерских продаж выросла за год с 77% до 84%. Таковы данные исследования компании «Адмитад», Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Аналитики проанализировали больше 14 млн онлайн-заказов, совершенных через партнеров «Адмитад» в 2025 году и январе-сентябре 2026 года.

Средний чек покупок через инфлюенсеров с персональными промокодами вырос за год с 3 138 до 4 207 руб. 66% промокодно-инфлюенсерских покупок приходится на товарный сегмент, 16% — на онлайн-сервисы, 12% — на онлайн-игры, 5% — на туризм, 1% — на финансовые услуги.

Среди товарных категорий лидируют одежда и обувь (22% продаж с промокодами у инфлюенсеров), товары для дома (16%), электроника (13%), забота о себе и аптеки (10%), билеты на мероприятия (9%).

На маркетплейсах наиболее востребованы одежда, обувь и аксессуары (23% промокодно-инфлюенсерских продаж), товары для дома (18%), электроника (15%) и бьюти-товары (11%).

Промокодно-инфлюенсерские продажи имеют сезонные пики. В 2025 году количество покупок превышало среднемесячный уровень в марте на 18%, в ноябре — на 24%, в декабре — на 12%. В 2026 году наиболее заметный рост относительно среднемесячного показателя зафиксирован в январе (на 11%), марте (на 13%) и сентябре (на 7%).