В России утвердили ГОСТ на традиционную русскую кухню

Росстандарт утвердил первый ГОСТ на традиционную русскую кухню. Документ включает рекомендации по приготовлению 133 блюд, среди которых борщ, окрошка, блины, оливье, винегрет и кулебяка. Стандарт вступит в силу 1 января 2027 года, сообщили в Роскачестве.



ГОСТ «Кухня русская традиционная. Рекомендации по технологии приготовления блюд» определяет характерные ингредиенты, способы приготовления и подачи национальных блюд. В частности, документ описывает традиционные способы приготовления окрошки и борща, а также предусматривает историческую и современную версии салата оливье. При этом некоторые рекомендации уже вызвали обсуждение среди представителей гастрономического сообщества. Например, в качестве основы для окрошки указан хлебный квас, тогда как кефирная заправка не рекомендуется.



Стандарт носит рекомендательный характер и не обязывает рестораны отказываться от авторских рецептов. Однако он может стать ориентиром для заведений, которые позиционируют себя как рестораны традиционной русской кухни, а также использоваться при организации гастрономических фестивалей и кулинарных мероприятий.



Разработка ГОСТа направлена на популяризацию национальной гастрономии и развитие гастрономического туризма. В ведомстве также рассчитывают, что единый стандарт поможет сформировать узнаваемый образ русской кухни за рубежом.



В перспективе перечень блюд планируют расширять и актуализировать, чтобы включить в него больше региональных гастрономических традиций.