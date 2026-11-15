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15.11.2026 в 12:41

В России утвердили ГОСТ на традиционную русскую кухню

Стандарт детально описывает рецептуру 133 блюд

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Росстандарт утвердил первый ГОСТ на традиционную русскую кухню. Документ включает рекомендации по приготовлению 133 блюд, среди которых борщ, окрошка, блины, оливье, винегрет и кулебяка. Стандарт вступит в силу 1 января 2027 года, сообщили в Роскачестве.

ГОСТ «Кухня русская традиционная. Рекомендации по технологии приготовления блюд» определяет характерные ингредиенты, способы приготовления и подачи национальных блюд. В частности, документ описывает традиционные способы приготовления окрошки и борща, а также предусматривает историческую и современную версии салата оливье. При этом некоторые рекомендации уже вызвали обсуждение среди представителей гастрономического сообщества. Например, в качестве основы для окрошки указан хлебный квас, тогда как кефирная заправка не рекомендуется.

Стандарт носит рекомендательный характер и не обязывает рестораны отказываться от авторских рецептов. Однако он может стать ориентиром для заведений, которые позиционируют себя как рестораны традиционной русской кухни, а также использоваться при организации гастрономических фестивалей и кулинарных мероприятий.

Разработка ГОСТа направлена на популяризацию национальной гастрономии и развитие гастрономического туризма. В ведомстве также рассчитывают, что единый стандарт поможет сформировать узнаваемый образ русской кухни за рубежом.

В перспективе перечень блюд планируют расширять и актуализировать, чтобы включить в него больше региональных гастрономических традиций.

ГОСТ русская кухня
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