48% опрошенных россиян слышали о поп-апах — временных пространствах, которые бренды открывают на ограниченный срок, чтобы познакомить аудиторию с товарами, представить новинки или предложить необычный формат досуга. 28% посещали поп-апы хотя бы раз. Из них 54% были в поп-апе за последний год. После знакомства с концепцией 84% выразили желание видеть такие пространства в своем городе. Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

Среди тех, кому поп-апы неинтересны, 40% респондентов предпочитают обычные магазины, 33% — другие способы досуга. 31% воспринимают поп-апы как навязчивую рекламу, 31% не понимают, чем там можно заняться.

69% интервьюируемых, которые заинтересованы в поп-апах, готовы посетить такие пространства ради дегустаций, 61% — ради подарков и бесплатных образцов продукции, 60% — ради возможности лично протестировать товары, например, технику или косметику, 55% — ради скидок и специальных предложений, 53% — ради розыгрышей призов, 50% — ради возможности попробовать новинки, 45% — ради необычного оформления пространства, 43% — ради мастер-классов с практическим участием.

Опрошенным наиболее интересны поп-апы брендов еды и безалкогольных напитков (65%), одежды, обуви и аксессуаров (60%), косметики (58%) и электроники (58%).

Какие форматы поп-апов заинтересовали бы россиян: временное кафе с эксклюзивными блюдами и напитками (90%), площадка для тестирования новых устройств до начала продаж (87%), мини-производство с демонстрацией создания товаров (86%), выставка редких вещей и архивных коллекций бренда (85%), пространство по мотивам любимого фильма, сериала или видеоигры (77%), мастерская для создания вещи с собственным дизайном (76%).

42% россиян готовы провести в поп-апе от получаса до часа, 36% — от одного до двух часов. 35% согласны потратить за визит от 1 тыс. до 5 тыс. руб., 30% — до 1 тыс. руб. 21% рассматривают исключительно бесплатное посещение.

В опросе участвовали 2 тыс. россиян.