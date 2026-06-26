Чемпионат мира не помог спортивной рознице увеличить трафик

С началом чемпионата мира по футболу спортивные магазины Москвы столкнулись со снижением покупательской активности. Так, с 8 по 21 июня 2026 года число посетителей таких торговых точек оказалось на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек за это время также сократился — на 4%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Аналитики отмечают, что спад усилился по сравнению с динамикой первых месяцев года. С января по середину июня трафик спортивной розницы уменьшился на 4% в годовом выражении, а средняя сумма покупки снизилась на 3%. Это свидетельствует о сохраняющемся слабом потребительском спросе в сегменте.

В то же время представители ретейла ожидали более позитивного эффекта от мирового футбольного первенства, так как крупные футбольные турниры традиционно стимулируют интерес к спортивной экипировке и одежде. По словам представителей компании, сейчас заметно вырос спрос на футбольную обувь, включая модели Puma Future и Puma King. Кроме того, устойчивый интерес сохраняется к футбольным джерси.

Ранее сообщалось, что основные источники информации о матчах для российских болельщиков: классические спортивные медиа (их выбирают 37% опрошенных), Telegram-каналы и футбольные блогеры (28%), нейросети и чат-боты на базе ИИ (21%).