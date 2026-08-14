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14.08.2026 в 05:50

Россияне стали на 20% меньше покупать бизнес-литературу

Продажи снижаются на фоне дефицита новых бестселлеров

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Продажи бизнес-литературы в России заметно просели в первом полугодии 2026 года. Издатели связывают снижение интереса сразу с несколькими факторами, в частности, с замедлением деловой активности и изменением запроса аудитории. Об этом сообщает «Коммерсант».

У «Бомборы» продажи снизились на 24% в штуках, у «Альпины» — примерно на 20% как в деньгах, так и в натуральном выражении. Еще сильнее падение зафиксировал «Литрес»: выручка от продаж бизнес-книг по разным моделям монетизации сократилась на 28%, до более чем 119 млн руб.

Отдельные издательства пока сохраняют стабильность. Так, у «Манн, Иванов и Фербер» продажи бизнес-сегмента остались примерно на уровне прошлого года, а некоторые российские книги показывают рост на 10−20%.

При этом продажи бизнес-литературы на «Авито» показывают обратную динамику: рост на 14% год к году.

Еще одна проблема снижения — отсутствие новых заметных хитов. В топах по-прежнему остаются книги вроде «Думай медленно… решай быстро», «Семи навыков высокоэффективных людей» и «Думай и богатей». Западные книги, которые долгое время были одним из главных драйверов категории, теперь не всегда предлагают применимые к российскому рынку кейсы и модели развития.

Дополнительное давление на продажи оказывает развитие книжных подписок.

Ранее сообщалось, что фэнтези второй год подряд удерживает лидерство среди пользователей платформ, таких как «Литрес», MyBook и «Книги Билайн».

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