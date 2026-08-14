Россияне потратили на заказ продуктов почти триллион рублей за полгода

Российский рынок онлайн-продаж продуктов питания по итогам января—июня 2026 года достиг 952 млрд руб., увеличившись на 23,9% год к году. При этом темпы роста e-grocery продолжают замедляться: многие потребители уже активно пользуются доставкой, поэтому прежний эффект от притока новой аудитории сменяется ростом частоты заказов и расширением географии сервисов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

В «Яндекс Лавке» одним из драйверов называют регионы. За первое полугодие ее оборот вырос на 25%. «Самокат» летом расширил доставку более чем на 1,5 тыс. населенных пунктов, включая дачные и загородные поселения в 13 регионах.

У «Магнита» во втором квартале онлайн-продажи выросли на 63,8%, до 67,3 млрд руб., а общий онлайн-оборот «Магнит Доставки» за полугодие увеличился на 73%. В компании связывают динамику в том числе с расширением ассортимента и более точной персонализацией скидок.

В целом, по оценке Ассоциации компаний розничной торговли, онлайн-продажи крупных сетей за январь—июнь прибавили более 20%. При этом потребитель становится более рациональным: покупатели чаще сравнивают цены и оптимизируют корзину. Поэтому дальнейший рост рынка будет зависеть не столько от привлечения новых пользователей, сколько от того, насколько часто они будут пользоваться доставкой.

По прогнозу Infoline, по итогам 2026 года оборот российского e-grocery составит 2,03 трлн руб., что на 25% больше показателя прошлого года. В Data Insight ожидают более умеренный результат — 1,86 трлн руб. и около 1,2 млрд заказов. Среди ключевых драйверов отрасли участники рынка называют экспресс-доставку, развитие дарксторов и региональную экспансию.

Ранее сообщалось, что в прошлом году рынок готовой еды достиг 1,12 трлн руб., увеличившись на 18,5% за год. Крупнейшим игроком стала X5 с долей 19,3% и продажами на 216,4 млрд руб. Далее идут «Магнит» (83,4 млрд руб.) и «ВкусВилл» (75 млрд руб.).