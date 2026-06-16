Каждый третий футбольный болельщик готов доверить ИИ спортивную аналитику

34% опрошенных футбольных болельщиков в России готовы использовать искусственный интеллект (ИИ) как полноценный источник результатов матчей, статистики и базовой спортивной аналитики. Классическим спортивным медиа доверяют 39%, Telegram-каналам и футбольным блогерам — 27%. Таковы данные опроса, проведенного брендом TECNO накануне Чемпионата мира по футболу 2026. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Основные источники информации о матчах для российских болельщиков: классические спортивные медиа (их выбирают 37% опрошенных), Telegram-каналы и футбольные блогеры (28%), нейросети и чат-боты на базе ИИ (21%). Самостоятельно искать информацию через поисковые системы предпочитают 14%.

Выбирая источник спортивного контента, болельщики ориентируются на достоверность данных (52%), скорость получения информации (31%) и удобство формата (17%).

63% респондентов во время крупных турниров не всегда успевают смотреть матчи целиком. Растет спрос на краткие сводки, live-обновления и инструменты, позволяющие узнавать ключевые события матча.

Среди пользователей ИИ-решений наиболее популярны чат-боты (43%), нейросети (35%), специализированные ИИ-сервисы и приложения со спортивной статистикой и live-данными (22%).

Самые востребованные ИИ-функции среди болельщиков: краткая сводка итогов матча с обзором ключевых моментов без необходимости открывать приложения (46%), прогнозы итога будущих матчей с краткой ИИ-сводкой (34%), автоматический перевод зарубежных спортивных новостей и аналитики (20%).

В опросе участвовало около 1,3 тыс. футбольных болельщиков в возрасте 20−60 лет из российских городов-миллионников.