Более 11 млн книг уничтожено в результате атак на склады Wildberries, следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей, которую приводят «Ведомости».

По данным профильных ассоциаций, на Wildberries приходится около 30% продаж российского книжного рынка в денежном выражении. В 2025 году продажи бумажных книг в России выросли на 13%, до 111 млрд руб., однако в натуральном выражении снизились на 1%, до 231 млн экземпляров. В расчетах «Эксмо-АСТ» не учитывалась учебная литература.

Основная часть уничтоженных тиражей — художественная, детская и научно-популярная литература. В «Эксмо-АСТ» также сообщили о значительных потерях пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году.

По словам гендиректора «Росмэн» Бориса Кузнецова, количество заказов издательства на Wildberries сейчас снизилось примерно на 20%. Издательство сокращает маркетинговые расходы и отказывается от части новых проектов из-за падения маржинальности. Также компания опасается дальнейшего падения оборота накануне осенне-зимнего сезона.

Чтобы компенсировать последствия, издатели переводят часть продаж на другие каналы. «Эксмо» и «Росмэн» увеличивают поставки со собственных складов по модели FBS, что повышает операционные расходы. «РИПОЛ классик» возобновил работу над развитием прямых продаж через собственный сайт и рассчитывает в течение полугода довести их долю примерно до 20% от общего объема отгрузок.

При этом в Wildberries считают преждевременным говорить об окончательном размере ущерба. Представитель RWB отметил, что на пострадавших складах продолжается инвентаризация, а данные по уничтоженным товарам уточняются. Ранее оценки совокупного ущерба продавцов от атак достигали сотен миллиардов рублей.

На прошлой неделе сообщалось, что совокупный ущерб селлеров приблизился к 280 млрд рублей.