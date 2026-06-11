Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков
ICONICOLOR E-COMMERCE
Агентство Blackline PR&Digital

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.06.2026 в 10:55

«Чемпионат» и LOOKY представили ИИ-примерку футбольной формы к ЧМ-2026

Коллаборация предлагает проникнуться историей футбола

Спортивный портал «Чемпионат», входящий в Rambler&Co, и российская соцсеть LOOKY представили виртуальную примерку формы команд, которые участвуют в Чемпионате мира по футболу FIFA-2026. Спецпроект получил название «Дресс-код чемпионов». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе LOOKY.

Чтобы стать частью футбольной команды и получить карточку на память, нужно загрузить фото, выбрать сборную и примерить ее форму в приложении LOOKY. Доступны экипировка и образы из 30 стран, таких как Португалия, Аргентина, Испания, Франция, Великобритания и других.

Проект будет представлен и в офлайн-пространстве: гости «Пикника Афиши» в Москве смогут примерить на себя форму любимой футбольной сборной в специальной зоне «Чемпионата», воспользовавшись панелями ИИ-примерки одежды.

Австралия Австралия Саудовская Аравия Саудовская Аравия Египет Египет

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY:

Мы хотели дать каждому почувствовать себя частью большого футбольного события: примерить форму сборной в LOOKY с помощью ИИ и поделиться результатом. Для нас этот проект передает масштаб чемпионата, дух футбола и красоту игры через простой и понятный пользовательский опыт.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

Для болельщика форма всегда была чем‑то большим, чем просто спортивная экипировка — это способ заявить о своей команде, истории и эмоциях, с которыми ты выходишь на трибуну или к экрану. Вместе с LOOKY мы перенесли это ощущение в цифровую среду: теперь можно за несколько секунд «примерить» на себя футбольную форму 30 стран-участниц ЧМ-2026, сохранить памятную карточку и поделиться с друзьями. По сути, это новый фан-ритуал перед большим турниром, который помогает почувствовать атмосферу чемпионата еще до стартового свистка.

Годом ранее LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота.

Искусственный интеллект Чемпионат Looky ЧМ-2026
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.