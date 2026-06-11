«Чемпионат» и LOOKY представили ИИ-примерку футбольной формы к ЧМ-2026

Спортивный портал «Чемпионат», входящий в Rambler&Co, и российская соцсеть LOOKY представили виртуальную примерку формы команд, которые участвуют в Чемпионате мира по футболу FIFA-2026. Спецпроект получил название «Дресс-код чемпионов». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе LOOKY.

Чтобы стать частью футбольной команды и получить карточку на память, нужно загрузить фото, выбрать сборную и примерить ее форму в приложении LOOKY. Доступны экипировка и образы из 30 стран, таких как Португалия, Аргентина, Испания, Франция, Великобритания и других.

Проект будет представлен и в офлайн-пространстве: гости «Пикника Афиши» в Москве смогут примерить на себя форму любимой футбольной сборной в специальной зоне «Чемпионата», воспользовавшись панелями ИИ-примерки одежды.

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY: Мы хотели дать каждому почувствовать себя частью большого футбольного события: примерить форму сборной в LOOKY с помощью ИИ и поделиться результатом. Для нас этот проект передает масштаб чемпионата, дух футбола и красоту игры через простой и понятный пользовательский опыт.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: Для болельщика форма всегда была чем‑то большим, чем просто спортивная экипировка — это способ заявить о своей команде, истории и эмоциях, с которыми ты выходишь на трибуну или к экрану. Вместе с LOOKY мы перенесли это ощущение в цифровую среду: теперь можно за несколько секунд «примерить» на себя футбольную форму 30 стран-участниц ЧМ-2026, сохранить памятную карточку и поделиться с друзьями. По сути, это новый фан-ритуал перед большим турниром, который помогает почувствовать атмосферу чемпионата еще до стартового свистка.

Годом ранее LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота.