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28.05.2025 в 16:00

LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота

Сервис помогает пользователям «примерить» форму участников плей-офф

Российская соцсеть LOOKY и спортивный сайт «Чемпионат.com» в преддверии финала футбольной Лиги чемпионов предложили болельщикам перевоплотиться в игроков топовых европейских клубов. С помощью AI-бота в Telegram пользователи могут «выйти на поле» в форме участников плей-офф: «Интера», «Барселоны», «Реала» и других. Для создания образа нужно загрузить селфи и указать параметры фигуры. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Looky.

31 мая на стадионе Allianz Arena в Мюнхене встретятся французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») и итальянский «Интер», чьи игроки победили в национальных чемпионатах сезона 23/24 и обошли других участников Лиги чемпионов.

AI-бот, созданный LOOKY, позволяет примерить форму одного из семи европейских футбольных клубов, которые играли в стадии плей-офф: «Арсенала», «Баварии», «Барселоны», «Интера», «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Реала».

Зайдя в бот, пользователь выбирает форму клуба и указывает свой пол (для генерации доступны и мужские, и женские образы). Нужно загрузить селфи и выбрать один из режимов настроек фигуры. Базовый создает генерации по телосложению: от худощавого до полного. В расширенном — можно указать тип фигуры и рост, чтобы точнее «подогнать» форму. Технология обрабатывает фото и сохраняет индивидуальные пропорции фигуры.

Образом можно поделиться с друзьями или разместить изображение в соцсетях. В сутки пользователю доступно семь генераций — по числу представленных команд.

LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY:

За идеей для этого проекта нам даже ходить далеко не пришлось — достаточно было случайно заглянуть на ближайшую футбольную площадку, где играли маленькие пацаны в футболках с фамилиями Роналду и Месси на спинах. Весь мировой футбол, мне кажется, движим, во многом, вот этой детской мечтой: когда ты выходишь на поле в форме любимого клуба, за который болеешь, сколько себя помнишь. За который, возможно, болел твой отец или даже дед. И мы попытались реализовать эту мечту с помощью ИИ — дать всем болельщикам возможность взглянуть на себя в образе своих героев.

Дмитрий Швыков, руководитель отдела SMM «Чемпионата»:

У нас впереди очень интересный финал — и «ПСЖ», и «Интер» уже доходили до этой стадии за последние пять лет, но не побеждали. Уверен, будет мощное зрелище. И тут любая возможность поддержать интерес болельщиков не может быть лишней. Футбол — это игра, это эмоции. И круто, что игру и эмоцию можно объединить еще и в таком развороте, с помощью AI-бота. Мне кажется, нет такого человека среди тех, кто любит и следит за футболом, который бы у себя в голове не прокручивал, как он выходит и забивает за любимый клуб в каком-то решающем матче.

Футбол Looky искусственный интеллект
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