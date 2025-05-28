LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота

Российская соцсеть LOOKY и спортивный сайт «Чемпионат.com» в преддверии финала футбольной Лиги чемпионов предложили болельщикам перевоплотиться в игроков топовых европейских клубов. С помощью AI-бота в Telegram пользователи могут «выйти на поле» в форме участников плей-офф: «Интера», «Барселоны», «Реала» и других. Для создания образа нужно загрузить селфи и указать параметры фигуры. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Looky.



31 мая на стадионе Allianz Arena в Мюнхене встретятся французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») и итальянский «Интер», чьи игроки победили в национальных чемпионатах сезона 23/24 и обошли других участников Лиги чемпионов.

AI-бот, созданный LOOKY, позволяет примерить форму одного из семи европейских футбольных клубов, которые играли в стадии плей-офф: «Арсенала», «Баварии», «Барселоны», «Интера», «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Реала».

Зайдя в бот, пользователь выбирает форму клуба и указывает свой пол (для генерации доступны и мужские, и женские образы). Нужно загрузить селфи и выбрать один из режимов настроек фигуры. Базовый создает генерации по телосложению: от худощавого до полного. В расширенном — можно указать тип фигуры и рост, чтобы точнее «подогнать» форму. Технология обрабатывает фото и сохраняет индивидуальные пропорции фигуры.

Образом можно поделиться с друзьями или разместить изображение в соцсетях. В сутки пользователю доступно семь генераций — по числу представленных команд.

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY: За идеей для этого проекта нам даже ходить далеко не пришлось — достаточно было случайно заглянуть на ближайшую футбольную площадку, где играли маленькие пацаны в футболках с фамилиями Роналду и Месси на спинах. Весь мировой футбол, мне кажется, движим, во многом, вот этой детской мечтой: когда ты выходишь на поле в форме любимого клуба, за который болеешь, сколько себя помнишь. За который, возможно, болел твой отец или даже дед. И мы попытались реализовать эту мечту с помощью ИИ — дать всем болельщикам возможность взглянуть на себя в образе своих героев.