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29.07.2026 в 12:55

ChatGPT перестал писать тексты в стиле известных авторов

Чат-бот объясняет это защитой авторских прав

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OpenAI изменила работу ChatGPT с запросами на имитацию литературного стиля известных писателей. Теперь чат-бот отказывается создавать тексты «в стиле» конкретных авторов — независимо от того, живы они или уже умерли. Об этом сообщает Engadget.

Во время тестирования ChatGPT отказался написать детектив «в стиле Агаты Кристи», объяснив это тем, что произведения писательницы по-прежнему защищены авторским правом. Вместо этого сервис предложил создать оригинальный текст с похожими художественными чертами — например, напряженной атмосферой, неожиданными поворотами и логическим расследованием.

Новая политика распространяется не только на современных, но и на давно умерших авторов. Ранее ChatGPT мог выполнять подобные запросы, однако теперь предлагает лишь передать общие особенности жанра или литературного приема без прямой имитации узнаваемого авторского голоса. Например, по-прежнему позволяет создавать оригинальные произведения, вдохновленные отдельными литературными направлениями, эпохами или художественными особенностями.

Как отмечает Engadget, изменение может быть связано с попыткой OpenAI снизить юридические риски на фоне продолжающихся судебных разбирательств по вопросам авторского права.

Ранее сообщалось, что Apple подала иск против OpenAI и двух бывших сотрудников компании, обвинив их в незаконном присвоении коммерческих секретов, связанных с разработкой новых аппаратных продуктов.

Юлия Топольская
ChatGPT
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