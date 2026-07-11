Apple подала в суд на OpenAI из-за предполагаемой кражи коммерческих секретов

Apple подала иск против OpenAI и двух бывших сотрудников компании, обвинив их в незаконном присвоении коммерческих секретов, связанных с разработкой новых аппаратных продуктов. Об этом сообщает The New York Times.

По версии Apple, незадолго до ухода из компании сотрудники получили доступ к конфиденциальным документам и внутренним данным, касающимся перспективных разработок, а затем перешли на работу в OpenAI. В иске утверждается, что эта информация могла быть использована для ускорения создания собственных устройств с искусственным интеллектом.

По версии Apple, незадолго до ухода из компании сотрудники получили доступ к конфиденциальным документам и внутренним данным, касающимся перспективных разработок, а затем перешли на работу в OpenAI. В иске утверждается, что эта информация могла быть использована для ускорения создания собственных устройств с искусственным интеллектом.

Apple требует запретить дальнейшее использование спорных материалов, вернуть все конфиденциальные данные, а также взыскать компенсацию за предполагаемый ущерб. Компания настаивает, что речь идет о защите интеллектуальной собственности и коммерческих секретов.

В OpenAI отвергли обвинения. В компании заявили, что не используют чужие коммерческие секреты при разработке своих продуктов и намерены оспаривать претензии Apple в суде.

Разбирательство происходит на фоне усиливающейся конкуренции технологических компаний в сфере ИИ-устройств. При этом Apple и OpenAI остаются партнерами: в 2024 году компании объявили о сотрудничестве, в рамках которого ChatGPT был интегрирован в экосистему Apple через Apple Intelligence.