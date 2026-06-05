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05.06.2026 в 06:50

Бывшая сеть Pandora закрыла почти все магазины

После банкротства управляющей компании и ухода зарубежного партнера сеть испытывает трудности

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Ювелирная мультибрендовая сеть PanClub (бывшая Pandora) за последние полгода закрыла почти все свои магазины. К июню их число сократилось до двух — в «Галерее» в Санкт‑Петербурге и в московском «Авиапарке». Представители этих ТРЦ пока не подтверждали закрытие, сообщают «Ведомости».

Ранее магазины PanClub работали в ряде регионов, включая Ростов, Краснодар и Новосибирск. Причины сокращения сети связаны с комплексом факторов. Официальным дистрибутором Pandora в России была компания АО «Панклуб», подконтрольная структурам Сбербанка. После ухода датского бренда ретейлер переформатировался в мультибрендовую PanClub и в 2023 году начал продавать около 15 марок помимо Pandora.

В апреле 2025 года АО «Панклуб» признали банкротом, что усугубило проблемы сети. За 2025 год выручка упала до 562,7 млн руб., а чистый убыток составил 238 млн руб.

Эксперты указывают на неэффективность новой бизнес‑модели и низкий спрос на продукцию местных дизайнеров по сравнению с Pandora, а также на логистические сложности и перебои с поставками ключевого ассортимента.

Освободившиеся торговые площади площадью 25−60 м2, по оценкам участников рынка, выглядят привлекательными для других российских ювелирных сетей, магазинов одежды и косметики.

Ранее сообщалось, что ювелирный бренд Sokolov рассматривает выход на рынок биологически активных добавок и расширение категорий товаров для дома. Сеть намерена развиваться в других категориях на фоне падения спроса на ювелирные украшения.

Pandora
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