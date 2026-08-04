Производитель колбасы «Царицыно» приостановил поставки продукции из-за ремонта

Московский мясоперерабатывающий завод «Царицыно», который входит в группу агропредприятий «Ресурс», ввел режим простоя с 22 июля по 15 октября из-за необходимости проведения капитального ремонта. Об этом пишет Shopper's.

Ремонт проходит на трех производственных площадках: «Царицыно» (расположена в Москве), «Царицыно эталон» и «Партнер Ф» (находятся в Подмосковье). Суммарная мощность площадок достигает 150 тонн продукции в сутки.

Производственные линии и отгрузка готовой продукции остановлены в соответствии с графиком. Мясопереработчик принял решение о простое для поддержания инфраструктуры в работоспособном состоянии и обеспечения безопасности труда персонала.

Группа агропредприятий «Ресурс» купила «Царицыно» в ноябре 2024 года. Эксперты оценивали рыночную стоимость компании в 2,5−3 млрд руб.

В 2025 году выручка производственного ОАО «Царицыно» выросла на 3% год к году, до 6,09 млрд руб., чистая прибыль снизилась почти в четыре раза, до 47 млн руб. Выручка оптового АО «Фирменный торговый дом «Царицыно» почти не изменилась по сравнению с 2024 годом и составила 9,6 млрд руб., убыток достиг 253,3 млн руб.