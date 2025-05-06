Российское подразделение Pandora признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Панклуб», которое владеет франшизой ювелирного дома Pandora в России. Суд начал процедуру банкротства по заявлению Сбербанка еще в прошлом году, сообщает «РИА Новости»

Суд утвердил конкурсным управляющим должника Якова Геттингера из Межрегионального центра арбитражных управляющих. Отчет назначен на 1 октября.

В мае 2024 года Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом акционерное общество «Панклуб». Суд включил в реестр требований обязательства компании перед Сбербанком в размере свыше 4,5 миллиарда рублей.

С 2015 года владельцем «Панклуба» считается Сбербанк, до этого компания входила в группу компаний «Связной».

В марте 2022 года Pandora приостановила все деловые отношения с Россией. В апреле 2023 года стало известно, что магазины Pandora в РФ переименуют в Pan Club.