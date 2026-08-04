«Ригла-Здравсити» приобрела 55 аптек «Здорового города»

Группа «Ригла-Здравсити» завершила сделку по приобретению воронежской аптечной сети «Здоровый город». В состав покупки вошли три юридических лица и 55 аптек, часть из которых оснащена отделами оптики и врачебными кабинетами, сообщает «Коммерсант».

Стоимость сделки стороны не раскрывают. По оценкам аналитиков, стоимость актива могла составить 370−430 млн руб. без учета долговых обязательств. Однако из-за низкой прибыльности сети реальная сумма покупки могла оказаться значительно ниже — около 100−250 млн руб.

Сеть «Здоровый город», основанная в Воронежской области в 1990-х годах, до сделки принадлежала Олегу и Рите Литавриным. В 2025 году совокупная выручка приобретенных компаний достигла 1,2 млрд руб, увеличившись почти на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Для «Ригла-Здравсити», входящей в группу «Протек», приобретение стало частью стратегии расширения регионального присутствия. После закрытия сделки количество аптек сети в Воронежской области выросло до 185, а потенциальная доля на местном рынке может достичь 12%. До конца 2026 года все приобретенные точки будут работать под брендом «Здравсити», при этом компания намерена сохранить действующий коллектив.

Семья Литавриных сохранила за собой управление объектами недвижимости, где расположены аптеки. Эксперты отмечают, что такой подход позволяет бывшим владельцам получать стабильный доход от аренды, а новому собственнику — сосредоточиться на развитии бизнеса.

Напомним, в мае прошлого года ООО «Ригла» (входит в «Протек») и АО «Протек» стали владельцами ООО «Линц», управляющего калининградской сетью аптек «Новая аптека».