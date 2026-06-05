Sokolov выйдет на рынок БАДов и товаров для дома

Ювелирный бренд Sokolov рассматривает выход на рынок биологически активных добавок и расширение категорий товаров для дома. У ретейлера в ассортименте уже есть косметика и аксессуары. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление CEO компании Николая Полякова.

В первом полугодии, по данным различных аналитических компаний, продажи ювелирных украшений в натуральном выражении сократились на 5−10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим растет стоимость производства из-за подорожания металлов.

Причиной кризиса на рынке в Sokolov считают сокращение потребительских расходов. Украшения становятся первой статьей, от которой потребители отказываются при переходе к сберегательной модели. В ответ на это компания намерена развиваться в других категориях.

Эксперименты начались еще в 2023 году — тогда ретейлер запустил косметику Sokolov Beauty и аксессуары (сумки, кошельки, картхолдеры). Появились и отдельные позиции для дома: аромасвечи, кружки, фужеры, коллекционные столовые приборы. Таким образом, потенциальный выход Sokolov в БАДы и товары для дома — не спонтанное решение, а часть системного тренда.

Тренд на диверсификацию подхватили и конкуренты. Так, «585*Золотой» продает оптику и фарфор, Sunlight — часы и сумки зарубежных премиум-брендов (Guess, Michael Kors).