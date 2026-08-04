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04.08.2026 в 06:10

Производителя телевизоров Irbis признали банкротом

«Квант» не выдержала конкуренции с китайскими брендами

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант», производителя телевизоров под брендом Irbis. Это единственная российская компания, чья продукция включена в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга, сообщает «Коммерсант».

С заявлением о банкротстве обратилась структура группы DNS, которой предприятие задолжало более 654 млн руб. Общий объем требований кредиторов превысил 760 млн руб. Среди крупнейших из них также структуры «Яндекса» и торговый дом ББК.

Финансовое положение компании резко ухудшилось после остановки производства весной 2025 года. По итогам того же года выручка «Кванта» сократилась с 4,9 млрд до 45 млн руб., а вместо прибыли предприятие получило убыток в размере 387 млн руб. Возможность покупки предприятия ранее рассматривали NexTouch, «Сбер» и «Яндекс», однако сделка так и не состоялась.

Эксперты связывают банкротство производителя с высокой себестоимостью выпуска техники в России и усиливающейся конкуренцией со стороны китайских компаний. Несмотря на действующие меры поддержки отечественной электроники, российские производители телевизоров пока не могут успешно конкурировать с импортной продукцией по цене и масштабам производства. При этом в первом квартале 2026 года российские бренды укрепили позиции в сегменте.

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