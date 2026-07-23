Бывшая команда Conde Nast в России запускает глянцевый журнал

Экс-главный редактор Peopletalk Мадонна Мур совместно с бывшей командой российского подразделения издательского дома Conde Nast запускает глянцевый журнал Fashion Paper. Первый номер тиражом 20 тыс. экземпляров планируется отправить в печать в начале сентября. Одноименная газета, запущенная в прошлом году, продолжит выходить только в формате спецпроектов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Мадонны Мур, инвестиции в первый выпуск составят около 10 млн рублей. Проект финансируется за счет собственных средств Мадонны Мур, полученных от других медиапроектов, включая Telegram-канал MUR и YouTube-канал «Светские крошки». В течение первого года команда рассчитывает достичь 70-процентной самоокупаемости.

Редакционная команда в целом сохранится, однако главным редактором станет бывший управляющий редактор российского Harper’s Bazaar Антонина Голубева. Она сменит Александру Нечаеву, ранее занимавшую пост редактора «Vogue Россия».

По словам Антонины Голубевой, новый журнал будет сочетать эстетику классического глянца с более открытой и современной подачей. Издание также откажется от нарисованных обложек, которые были в газете, и концепции индустриального проекта, сделав ставку на формат традиционного глянцевого журнала для широкой аудитории.

Основными потенциальными рекламодателями издания станут бренды лайфстайл-сегмента. Как сообщила Мадонна Мур, рекламный инвентарь первого номера уже заполнен на 60%. Журнал будет распространяться не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре. Кроме того, команда ведет переговоры о расширении дистрибуции через сети супермаркетов.

Целевая аудитория проекта — женщины в возрасте от 25 до 55 лет.

Главный редактор журнала «Мнение редакции может не совпадать» Алеко Надирян считает, что современный рынок глянца требует развития печатных изданий в связке с цифровыми платформами. По его словам, сегодня большинство рекламодателей заинтересованы в размещении в формате «360», поэтому журналам необходима собственная медиаэкосистема.

В марте 2025 года стало известно, что бывшая команда российского филиала Conde Nast совместно с Мадонной Мур запускают газету Fashion Paper.