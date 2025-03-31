Бывшая команда российского Conde Nast запускает газету Fashion Paper

Бывшая команда российского филиала международного издательства Conde Nast совместно с бывшим главным редактором Peopletalk Мадонной Мур запускают газету Fashion Paper. Первый номер уходит в печать 7 апреля, сообщает «Коммерсант».

Это будет деловое глянцевое издание, посвященное моде, рассказала изданию Мадонна Мур. На первом этапе печатная версия будет выходить раз в квартал, затем она может перейти на ежемесячный выпуск. Газета будет ориентирована на аналитику fashion-отрасли, целевая аудитория — женщины от 25 до 55 лет.

Редакция решила отказаться от концепции «главных героев». На обложке будет художественная иллюстрация, соответствующая теме выпуска. Среди основных потенциальных рекламодателей Мадонна Мур называет российские модные бренды, компании B2B- и B2C-сегмента, в их числе ретейлеры и косметологические сети.

Главным редактором газеты стала бывший редактор «Vogue Россия» Александра Нечаева, выпускающим редактором — Евгения Кузьмичева, ранее работавшая в «Ведомостях». Арт-директором издания стал бывший арт-директор Glamour Михаил Мусин. Кроме того, к созданию каждого номера газеты будут привлекать приглашенных экспертов.

Газету будут распространять через маркетплейсы и книжные магазины, знают источники на медиарынке. При этом они сомневаются, что механизм дистрибуции тиражей через онлайн-площадки будет успешным.

Ранее аналитики «Чек Индекса» подсчитали, что в 2024 году розничные продажи газет и журналов в России сократились на 9%, а покупки подписок на печатные издания снизились на 12%.