Голливуд сделал ставку на микродрамы

Микродрамы становятся новым быстрорастущим сегментом американского рынка развлечений. Голливудские студии и технологические платформы инвестируют в их производство, рассчитывая привлечь аудиторию, которая все больше времени проводит со смартфоном и короткими видео, пишет Reuters.

По данным исследовательской компании Omdia, в прошлом году такие проекты ежемесячно смотрели 66 млн пользователей в США против 26 млн годом ранее. Выручка американского рынка микродрам в 2026 году может достичь $1,5 млрд, а в 2027 году — почти $2 млрд. Основную аудиторию в США составляют женщины в возрасте от 25 до 55 лет.

На фоне сокращения доходов традиционного телевидения и усиления конкуренции со стороны YouTube и TikTok студии рассматривают формат как еще один способ удержать зрителей. Для Голливуда микродрамы привлекательны не только возможностью привлечь молодую аудиторию. Их производство требует меньше времени и средств по сравнению с традиционными сериалами, что позволяет быстрее тестировать новые сюжеты и выпускать больше контента.

Рост микродрам уже создает дополнительный спрос на актеров, сценаристов, режиссеров и съемочные команды. При этом главным фактором развития рынка остается изменение привычек аудитории: короткие вертикальные сериалы объединяют особенности телевидения и соцсетей, позволяя смотреть сюжет небольшими фрагментами в течение дня.

По оценке Omdia, пользователи iPhone в среднем тратят на приложения с микросериалами около $14 в неделю, примерно $10 — владельцы Android,