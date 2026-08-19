Рынок онлайн-пиратства в России вырос впервые за семь лет

Объем рынка пиратского видеоконтента в России в первом полугодии 2026 года вырос впервые с 2019 года. По данным исследования компании F6, показатель увеличился на 4,2% год к году — до $17,3 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Одновременно вырос интерес пользователей к нелегальным площадкам: трафик поисковых запросов по пиратским порталам увеличился на 5,7%. При этом посещаемость легальных стриминговых платформ росла значительно быстрее — на 19,6%. По данным TelecomDaily, за первые шесть месяцев 2026 года общая выручка онлайн-кинотеатров в России увеличилась на 31% год к году, до 99,5 млрд руб.

Стоимость рекламы на пиратских ресурсах практически не изменилась. Средняя цена тысячи показов (CPM) в первом полугодии составила $3,1, что сопоставимо с показателем предыдущего периода.

Несмотря на рост рынка, доля кинопремьер, которые появляются в нелегальном доступе, продолжила снижаться. В первом полугодии в пиратских базах обнаружили 38% прокатных релизов — 255 проектов против более чем 52% годом ранее и 48% в 2024 году.

По мнению специалистов F6, рост доходов пиратских площадок связан прежде всего с сохраняющимся спросом на зарубежные фильмы и сериалы. Российский контент чаще «защищают» онлайн-кинотеатры и правообладатели, поэтому он реже оказывается в нелегальном доступе, отмечают в компании.