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22.07.2026 в 11:22

«Яндекс» подвел итоги трех лет работы РСЯ с блогерами

Бюджеты на размещение у инфлюенсеров через «Яндекс Директ» росли в среднем в 4,8 раза год к году

Бюджеты рекламодателей на размещение рекламы у блогеров через «Яндекс Директ» с 2023 года увеличивались в среднем в 4,8 раза год к году. За последний год число каналов и блогов, подключенных к рекламной сети «Яндекса» (РСЯ), выросло на 33% — с 18 тыс. до 24 тыс. Об этом Sostav сообщили в компании.

За три года с момента запуска монетизации каналов в мессенджерах через РСЯ авторам выплатили 5,3 млрд рублей. К рекламной сети подключены проекты различных тематик — от небольших авторских каналов до крупных медиа. Аудитория подключенных площадок составляет от 1 тыс. до 3,5 млн подписчиков.

Сейчас авторы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Турции могут подключать к РСЯ каналы и блоги в Telegram, «Максе», «ВКонтакте», «Дзене», RUTUBE и YouTube при наличии от 1 тыс. подписчиков.

В компании отмечают, что рекламодатели все чаще используют размещения у небольших и нишевых авторов. Среди наиболее активных категорий — недвижимость, автомобили, ретейл, образование, фармацевтика, развлечения и СМИ.

Ранее «Яндекс» включил инфлюенсеров в список своих конкурентов. Если раньше основными соперниками в рекламной сфере считались соцсети, маркетплейсы и классифайды, то теперь к ним добавились блогеры, которые все активнее привлекают рекламные бюджеты.

Яндекс.Директ Блогеры
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