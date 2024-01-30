Bookchain: «Оргсхема», «Дофаминовая нация» и ещё 11 книг для начала года

Новый год. Новые ожидания. Новые мысли. Неизменной остаётся Bookchain — рубрика о той литературе, которая вдохновляет гуру рекламного рынка. Приятного чтения!

Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хауса «Эверест»

«Цифры не лгут. 71 факт важный для понимания всего на свете», Вацлав Смил

Как молоко влияет на рост? Сколько строителей было у египетских пирамид? Когда мы будем жить по 125 лет и почему нет электрокораблей? Удивительная книга для расширения кругозора, в которой автор — учёный и политолог — виртуозно работает с big data и интерпретирует статистику. Понравится тем, кто стремится лучше познать мир, прочувствовать и взглянуть на него с самой неожиданной стороны. Книга, которая точно заслуживает место на вашей полке.

«Выбор. О свободе и внутренней силе человека», Эдит Ева Эгер

Книга о выборе, который ежедневно делает каждый человек: быть счастливым или быть узником своих страхов, неуверенности и прошлого. Однозначно входит в топ-10 книг моей жизни. Исцеляющая автобиография о девочке, пережившей Холокост и ставшей всемирно известным психологом, даёт надежду на то, что непреодолимых препятствий нет, а в каждом из нас есть внутренняя опора, которую нужно лишь найти. Она содержит большое количество примеров для проработки различных ситуаций. Книга-история и книга-практика.

«The Woj Way. Как воспитать успешного человека», Эстер Войджицки

Произведение не только о воспитании детей, но и об эффективном руководстве без вмешательства. Автор книги — всемирно известный журналист и педагог. Она воспитала троих успешных дочерей, одна из которых стала гендиректором YouTube. Написана понятным языком и раскрывает новаторский педагогический подход 5С: самодоверие, самоуважение, самостоятельность, сотрудничество, сердечность.



«Ошибки совершать не страшно, главное — каждый раз ошибаться в чём-то новом». Самостоятельность и готовность совершать ошибки — ключевые навыки, из которых формируется наш жизненный опыт.

Никита Юкович, главный редактор «Тинькофф Журнала»

«Ильф и Петров. Двенадцать стульев»

Ильф и Петров для меня образец писательского остроумия и актуальности вне времени: книге почти 100 лет, но события легко перекладываются в голове на любое время, юмор остаётся смешным, а персонажи попадают в сердце и запоминаются, даже если появились в коротком эпизоде. Перечитываю, смеюсь и разбираю на цитаты, не стесняясь казаться бумером.

Желающим преисполниться ещё сильнее рекомендую книгу «Почему вы пишете смешно?» Лидии Яновской, где она анализирует Ильфа и Петрова и их произведения, указывая на отсылки, пародии и реверансы авторов и Маяковскому, и Булгакову, и Гоголю.

«Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса», Дэвид Аллен

Так вышло, что моя рекомендация — это не книга про редактуру или писательское ремесло. Потому что сколько бы таких книг вы ни прочитали, они не сделают вас автоматически хорошим редактором: они дадут базу, чтобы вкатиться в профессию и делать следующие шаги. И такие книги вы наверняка найдете в подборках про редактуру и, надеюсь, прочитаете.

Но чтобы стать хорошим редактором, важно уметь вести дела, приоритизировать задачи и проекты — чтобы в итоге не захлебнуться в операционке, не выгореть и не сойти с ума. Одна из методик, которая может помочь — это getting things done. Если вы не такой душный, как я, книга может показаться переусложненной, но необязательно внедрять технику целиком. Рекомендую просто вспомнить о приемах из неё, когда вам будет казаться, что у вас столько дел, что лучше просто лечь и не двигаться в ближайшие несколько месяцев.

Кирилл Борисов, генеральный директор Kinemotor Production

«Ясно, понятно. Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов», Максим Ильяхов

Эта книга сэкономит вам время. Здесь сформулированы важные мысли для специалистов, которые занимаются управлением и рекламой. Моя практика показывает, что люди, к сожалению, не умеют общаться. Они не учитывают контекст. Они не могут правильно подобрать аргументы, не могут правильно понять, когда и что говорить, как объяснить свою позицию.

На самом деле, я несколько лет пытался сформулировать какие-либо принципы и алгоритмы эффективной коммуникации. У меня были вопросы: как правильно общаться, как проводить сложные переговоры и грамотно доносить информацию? И если у вас нет времени, то лучше прочитайте книгу и научитесь на чужих ошибках.

«Оргсхема. Как разработать структуру компании», Александр Высоцкий

Моя настольная книга. Даю её читать даже сотрудникам компании. Эта книга посвящена одному из базовых принципов организации рабочих процессов. Если у вас возникают сложности в управлении, а они возникают часто в любом малом и микробизнесе, то эта книга будет очень кстати.

Например, структура моей компании выстроена по этим принципам. Сейчас они дают мне полное понимание, кто кому подчиняется, минимизируют хаос в компании, помогают выстроить фундамент для эффективной работы и дальнейшего роста. А ещё сразу становится понятно, где проблемные места и как их исправить.

Наталья Рогачёва, управляющий директор SmartHeart

«С жизнью наедине», Кристин Ханна

Когда ты живёшь своей комфортной жизнью, в городе и цивилизации, очень сложно представить, что внезапно ты можешь оказаться в противоположном мире, находясь в своей же стране. Вчера ты живёшь стандартно, ходишь в муниципальную школу в толпе таких же учеников, а сегодня тебя привозят в забытую миром суровую Аляску, где до школы ещё добраться надо и не умереть по пути (это если грубо).

С одной стороны, это самое обычное лёгкое чтиво про семью и то, какая она может быть сложная. Про взросление. Про любовь. Про физический труд. Про доброту и то, что проблемы и конфликты отходят на второй план, когда надо помочь человеку. А с другой стороны, книга наполнена вайбом дикой и непокоренной Аляски, начиная от умопомрачительной природы, которую ты начинаешь «видеть» во время чтения, заканчивая потребностью выживать в этой природе. И описано это не просто «великая гора, глубокий зелёный цвет листиков», а настолько вдохновляюще и образно, что ты буквально находишься там.

Самое запомнившееся почему-то — это то, как для людей становится бытом всё лето готовиться к зиме. И если ты сделаешь это некачественно — ты умрешь. О том, что ты должен построить хранение еды на всю зиму на высоте, иначе дикие животные это съедят. А ты можешь быть запертым в своём доме на недели. И в этом быте люди просто буднично, спокойно живут свою жизнь, со своими интересами и рутиной. Книга идеальна, чтобы отключиться, погрузиться в другой мир, раствориться там и поставить себе новую мечту — побывать на Аляске.

Екатерина Чиненова, директор по маркетингу SUR agency

«Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки и Шэрон Л. Лектер

Эта книга не о рекламных услугах, а о способе мышления, который помогает во всех сферах жизни. Иногда ты должен рисковать и выходить из зоны комфорта, чтобы достичь успеха. Так и в рекламе — нужно действовать смело и нестандартно, чтобы зацепить целевую аудиторию.

«Жизнь взаймы», Эрих Мария Ремарк

Прочитала её в 9−10 классе и осталась под впечатлением. Эта книга помогла мне осознать, что у судьбы свои планы на жизнь, и ты не имеешь никакого права откладывать что-то на потом или думать, что твоя жизнь зависит только от тебя.

«После», Анна Тодд

Как бы смешно не звучало, но я прочитала эту серию три года назад и с тех пор обожаю эту книгу. Автор наделила главную героиню большой любовью к своей работе, а я тогда как раз мечтала о уйти с должности, где мне было не совсем комфортно. Можно сказать, главная героиня вдохновила меня на перемены в жизни. Теперь я на нужном месте и люблю SUR всей душой.

Александр Кононов, директор по новому бизнесу и партнёр креативного агентства Sons&Partners

«Ненасильственное общение», Маршалл Розенберг

Работая в рекламе и коммуникациях с 17 лет, я рано начал обращать внимание на то, что люди не всегда прямо говорят или даже не всегда сами понимают, что им нужно на самом деле. Разрыв между мыслями и словами встаёт на пути эффективности и отношений, частенько вызывая раздражение или даже агрессию с той или иной стороны. Поэтому ты волей или не волей учишься копать глубже. Анализ речи и, например, микромимики на предмет наличия скрытых смыслов и мотиваций — самое важное оружие в руках креативщика. Ведь, если подумать, к нам приходят именно для того, чтобы мы придумали, как сказать то, что другие сказать не могут.

Книга Розенберга попала мне в руки относительно недавно, а полезна оказалась тем, что очень точно перечислила все интуитивно полученные мной знания о том, как правильно интерпретировать собеседника и помочь ему достигнуть поставленной цели, не пробудив вулкан эмоций. Рекомендую от всей души. Эта книга спасла кучу нервов замученных работой клиентов и традиционно трепетных творцов.

«Дофаминовая нация», Анна Лембке

Прекрасная, очень полезная и довольно доступная книга о том, как гормональная система, в частности дофамин, управляют нашим состоянием и поведением. Одна из обязательных настольных книг для любого маркетолога, живущего в настоящем и смотрящего в будущее. Когда количество идей и контента на душу населения превысит все возможные показатели, нужно будет думать, чувствовать и действовать по-другому. Начало этому мы видим уже сейчас. Книга доктора наук Анны Лембке поможет немного разобраться в хитросплетениях гормональной системы и приоткроет завесу тайны над тем, как уже сегодня думают самые продвинутые специалисты по взаимодействию [условного] продукта с человеком, потребителем.