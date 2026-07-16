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16.07.2026 в 13:15

Британские маркетологи продолжают инвестировать в рекламу

Бюджеты британских компаний выросли до максимума за два года

Британские компании во втором квартале 2026 года продолжили наращивать маркетинговые бюджеты. Согласно отчету IPA Bellwether Report, чистый баланс компаний, увеличивших расходы, составил +6,9% против +7,3% в первом квартале. Это второй по величине показатель за последние два года.

Об увеличении маркетинговых расходов сообщили 23,8% участников исследования, тогда как 16,9% компаний сократили бюджеты. Еще 59,4% респондентов оставили расходы без изменений.

Главным направлением роста стали мероприятия: бюджеты в этом сегменте увеличились на +11%. Прямой маркетинг показал рост на +3%, реклама в основных медиа — на +1,5%, а PR-бюджеты — на +1,4%.

Среди медиаканалов наиболее заметную динамику показала видеореклама: показатель роста достиг +8,2%, что стало максимумом за семь кварталов. При этом бюджеты на онлайн-рекламу сократились впервые за семь кварталов — до -5,1%. Расходы на печатную рекламу продолжили снижаться (-8,3%), а наружная реклама показала небольшое сокращение (-2,5%).

При этом деловые настроения участников исследования ухудшились. Баланс компаний, ожидающих улучшения финансового положения собственного бизнеса, снизился до -9,6% с +0,6% кварталом ранее. Ожидания относительно состояния рынка также ухудшились: показатель составил -25,1% против -21% в первом квартале.

Несмотря на экономические риски, S&P Global Market Intelligence сохраняет позитивный прогноз по рекламному рынку Великобритании: ожидается, что расходы на рекламу в реальном выражении вырастут на 2,1% в 2026 году, а затем еще на 2,3% и 2,4% в 2027 и 2028 годах соответственно.

Ранее исследование Digiday показало, что 65% маркетологов ожидают увеличения маркетинговых бюджетов в 2026 году, а 73% компаний планируют нарастить инвестиции в брендинг.

Юлия Топольская
маркетологи
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