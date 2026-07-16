Британские маркетологи продолжают инвестировать в рекламу

Британские компании во втором квартале 2026 года продолжили наращивать маркетинговые бюджеты. Согласно отчету IPA Bellwether Report, чистый баланс компаний, увеличивших расходы, составил +6,9% против +7,3% в первом квартале. Это второй по величине показатель за последние два года.

Об увеличении маркетинговых расходов сообщили 23,8% участников исследования, тогда как 16,9% компаний сократили бюджеты. Еще 59,4% респондентов оставили расходы без изменений.

Главным направлением роста стали мероприятия: бюджеты в этом сегменте увеличились на +11%. Прямой маркетинг показал рост на +3%, реклама в основных медиа — на +1,5%, а PR-бюджеты — на +1,4%.

Среди медиаканалов наиболее заметную динамику показала видеореклама: показатель роста достиг +8,2%, что стало максимумом за семь кварталов. При этом бюджеты на онлайн-рекламу сократились впервые за семь кварталов — до -5,1%. Расходы на печатную рекламу продолжили снижаться (-8,3%), а наружная реклама показала небольшое сокращение (-2,5%).

При этом деловые настроения участников исследования ухудшились. Баланс компаний, ожидающих улучшения финансового положения собственного бизнеса, снизился до -9,6% с +0,6% кварталом ранее. Ожидания относительно состояния рынка также ухудшились: показатель составил -25,1% против -21% в первом квартале.

Несмотря на экономические риски, S&P Global Market Intelligence сохраняет позитивный прогноз по рекламному рынку Великобритании: ожидается, что расходы на рекламу в реальном выражении вырастут на 2,1% в 2026 году, а затем еще на 2,3% и 2,4% в 2027 и 2028 годах соответственно.

Ранее исследование Digiday показало, что 65% маркетологов ожидают увеличения маркетинговых бюджетов в 2026 году, а 73% компаний планируют нарастить инвестиции в брендинг.