Британские CEO зарабатывают в 130 раз больше сотрудников

Разрыв между доходами руководителей крупнейших британских компаний и рядовых сотрудников продолжает увеличиваться. Так, генеральные директора компаний из индекса FTSE 100 по итогам прошлого финансового года получали в среднем в 130 раз больше, чем штатный работник в Великобритании. Это самый высокий показатель с 2018 года, пишет The Guardian со ссылкой на данные High Pay Centre.

Медианная компенсация CEO достигла рекордных £5,06 млн, увеличившись на 8,6% за год. При этом средняя годовая зарплата британского сотрудника, работающего полный день, составляет около £39 тыс. Основной рост зарплат топ-менеджеров обеспечили бонусы и долгосрочные программы вознаграждения, привязанные к стоимости акций компаний.

Самым высокооплачиваемым руководителем вновь стал глава AstraZeneca Паскаль Сорио с доходом £17,7 млн. В число лидеров также вошли бывший CEO GSK Эмма Уолмсли, глава Barclays С. С. Венкатакришнан и руководитель Shell Ваэль Саван.

Авторы исследования предупреждают, что столь быстрый рост выплат топ-менеджерам усиливает социальное неравенство и подрывает доверие к корпоративной модели управления. В High Pay Centre призывают пересмотреть систему формирования вознаграждений руководителей и усилить участие сотрудников в принятии решений о выплатах.

Ранее в Oxfam подсчитали, что CEO в 2025 году зарабатывал в среднем около $8,4 млн. Обычному работнику за такую сумму пришлось бы трудиться почти 500 лет.