Bookchain: «Максимальный репост», «Музей невинности» и ещё 12 книг для работы и досуга

Чем ближе подступает зима, тем острее хочется соблюдать гармонию между работой и личной жизнью. Рубрика Bookchain собрала излюбленные книги ведущих специалистов рекламной отрасли, чтобы помочь нащупать этот баланс. Как создавать эффективные команды в условиях быстро меняющегося мира, выстраивать новый бренд в Азии, научиться управлять мыслями и даже бросить рекламу, чтобы заняться археологическими раскопками — читайте в новой подборке.

Юлия Михайлова, директор по развитию системы управления репутацией «СКАН-Интерфакс»

«История на миллион долларов», Роберт Макки

«Вы можете обладать проницательностью Будды, но, если не умеете рассказывать истории, ваши мысли и идеи останутся сухими, как мел».

Эта книга — настоящий must read для всех, кто работает в креативной индустрии. В первые минуты чтения может показаться, что основная направленность повествования — сценарное искусство, но посмотрите вокруг: все, что нас окружает, пропитано историями, которые создают люди из разных областей деятельности.

«Ключ к успеху — в хорошей истории», — пишет Макки. И это действительно так: чем лучше вы умеете создавать сторителлинг, тем у вас больше возможностей удержать аудиторию, клиентов или даже подписчиков в социальных сетях.

Внутри книги представлен целый мастер-класс по созданию захватывающего и убедительного сторителлинга. Книга изобилует пошаговыми инструкциями, схемами и живыми примерами из фильмов, поэтому с ней однозначно придется «поработать»: вдумчиво читать, выделять главное, анализировать и экспериментировать.

State of the Brand: Luminaries of Asia, издание Brandingmag

Экспансия в азиатские страны — не совсем новое, но в последнее время очень популярное направление для развития бизнеса. Однако как и любые другие страны, азиатская культура имеет свои особенности и принципы построения бренда, об этом и рассказывается в книге.

Интересный факт: для большей части Азии продукт по-прежнему является «королём», поэтому важно понимать, как управлять брендом. В книге исследуется, как воспринимается и практикуется брендинг в азиатском регионе.

Но книга будет полезна и просто тем, кто связан с позиционированием чего-либо — «сборник» мыслей о трендах, инсайтов, возможностей и недостатков поможет в развитии насмотренности и углублении в профессию.

Саши Моник, креативный директор Exalter



«Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям», Борислав Козловский

В наше неспокойное время, когда новости распространяются буквально по секундному клику, важно понимать и осознавать, что именно мы репостим и пересылаем друзьям. Истина очень проста — доверяй, но проверяй.

В реальном мире мы чаще подвергаем информацию сомнению, но когда речь заходит о социальных сетях, то здесь мы более охотно вплетаемся в цепочку расрпостранителей разного рода информации: новостей, полуреалистичных фотографий и писем счастья.

В этой книге научный журналист Борислав Козловский попытался разобраться, почему люди так охотно верят фейковым новостям. Оказывается, дело не только в социальных сетях, а в нас самих. В книге много ссылок на работы других авторов, разного рода исследования по теме, если хочется погрузиться в эту тему чуть глубже.

«Музей невинности», Орхан Памук

Последние пару лет Стамбул стал новым местом притяжения для туристов из России. И этот роман позволяет взглянуть на Турцию и стиль жизни в этой мусульманской стране под новым углом.

В романе рассказывается об отношениях наследника богатой семьи и его бедной родственницы. История любви тесно переплетается с историей города и страны конца 1970-х, традиционные нравы сталкиваются с желанием стамбульцев быть более «европеизированными».

До, после или во время чтения обязательно загляните в «Музей невинности» в районе Чукурджума. Он разместился в доме с 120-летней истории, где по легенде жила главная героиня Фюсун. Орхан Памук придумал этот музей в 1998 году и покупал на блошиных рынках разные предметы и вещи, которые могли бы использовать персонажи его романа.

Герман Батори, старший менеджер по работе с клиентами Convergent

«Переосмысление роли HR», издание Harvard Business Review

В книге собраны лучшие статьи об инновациях в управлении персоналом. Эти кейсы помогут по-новому взглянуть на работу HR-специалистов.

Авторы дают полезные советы для быстрого поиска и адаптации новых сотрудников, инструкции, как принять agile-подход в HR-вопросах и как создавать эффективные команды в условиях быстро меняющегося мира. В книге есть ссылки на исследования и реальные примеры, которые пригодятся как руководителям отделов по работе с персоналом, так и генеральным директорам, которые стремятся сделать внутренние бизнес-процессы эффективнее.

«Эффективные коммуникации», издание Harvard Business Review

Еще одна книга, которую обязательно стоит читать в 2022 году. Мы живем в неопределённом, постоянно меняющемся мире, поэтому эффективная межличностная коммуникация с командой или отделом влияет на результат работы в целом и на будущее компании.

Авторы книги разбирают конкретные рабочие ситуации, обсуждают проблемные зоны, рассуждают о вариантах развития событий и последующих за ними эффектах. Конкретные механики, которые советуют эксперты, помогут найти общий язык практически с любым собеседником, что поможет улучшить атмосферу в команде и наладить контакт с самыми сложными клиентами.

Ксения Лазарева, старший копирайтер The Clients

«Библия как история», Вернер Келлер

Если вы, как и я, с трудом воспринимаете нон-фикшн литературу, то это книга поможет вам вернуть веру в свои способности. Ну а если вы, как и я, ни разу не осилили библию от начала до конца, то это вообще маст. Наконец, если вы любите «Властелина колец», «Игру престолов» и прочую современную мифологию, то это идеальный мэтч для вечернего чтения (хотя, надо признаться, здесь есть такие захватывающие моменты, что для усыпления книга не очень подходит).

Просто представьте, что события, произошедшие тысячелетий этак пять назад, описаны как в детективе или фантастическом романе. Никогда бы не подумала, что буду с таким воодушевлением читать о зиккуратах, геологических слоях и родословной патриархов.

«Библия как история» не только структурирует весьма разрозненные исторические знания, но и напоминает, откуда растут ноги вообще у всего — живописи, литературы, кино и, конечно, рекламы, а также современной политики, экономики и мироустройства в целом.

Советую читать на английском и вслух, желательно с интонациями Галадриэль или Дэйенерис. Осторожно, может захотеться поехать в Ирак и бросить рекламу, чтобы заняться археологическими раскопками. Хотя, может быть, это и не плохо.

«Персеполис», Маржан Сатрапи

После того как мы с вами прочитали в «Библии как история» о Месопотамии, которая была самым крутым и развитым регионом во всем мире, еще грустнее читать новости из современного Ирана.

В связи с этим сразу вспоминается история Исламской революции в Иране, показанная в «Персеполисе» глазами девочки-подростка. Я читала мало комиксов, но это тот самый, от которого не оторваться, как от сериала. Детский язык в сочетании со взрослыми темами, пугающие параллели с нашей реальностью и наивный, но невероятно выразительный визуальный стиль — то, чем меня зацепил этот графический роман.

Ну и конечно, посмотрите потом не менее прекрасный одноименный мультфильм, сделанный по комиксу.

Юлия Шелыгина, директор по маркетинговым коммуникациям iConText Group

«Сила мысли», Джеймс Борг

Научитесь управлять собственными мыслями, а не подчиняться им.

Автор этой книги, Джеймс Борг — известный бизнес-коуч, автор семинаров по личностному росту и развитию деловых качеств. «Сила мысли» — это одно их произведений, составляющих трилогию наряду с «Сила убеждения» и «Язык тела». Эта книга — лучшее подтверждение тому, что наши мысли создают нашу жизнь. «Качество нашего мышления определяет качество нашей жизни» — одна из лучших цитат из книги, прочитав которую, начинаешь задумываться о том, как устроено наше мышление.

Эта книга помогает мне в любых жизненных ситуациях. «Сила мысли» научит вас управлять собственным мышлением для достижения эмоционального благополучия и успеха. Прочитав её, вы точно изменить свое отношение к некоторым жизненным аспектам и пересмотрите свое поведение.

«Шум. Несовершенство человеческих суждений», Даниэль Канеман

Если вы хотите научиться принимать правильные решения — это книга точно для вас.

Автор Даниэль Канеман — обладатель Нобелевской премии по экономике и один из самых цитируемых ученых в мире. Его предыдущая книга «Думай медленно, решай быстро» была признана одной их самых важных деловых книг за прошедшее десятилетие.

«Шум. Несовершенство человеческих суждений» — это уникальная книга, в которой описываются результаты революционного исследования: как люди принимают решения и можно ли при этом избежать ошибок. Задумывались ли вы хоть раз, что влияет на процесс принятия решения? Настроение? Самочувствие? А может быть погода или время суток? Даниэль Канеман вместе с Оливье Сибони и Кассом Р. Санстейном рассуждают на тему постороннего влияния на наши суждения и учат, как его уменьшить.

Надежда Леонтьева, руководитель PR-cлужбы социальной сети ЯRUS

«Включаем обаяние по методике спецслужб: рекомендации от ФБР», Джек Шафер

Как правильно показать свое расположение к человеку, не вызвав обратную реакцию? Все это можно прочитать в книге Джека Шафера «Включаем обаяние по методике спецслужб: рекомендации от ФБР». Это сборник «правил» поведения, написанный легко и с ноткой юмора. Книга помогает читателю устанавливать правильные диалоги, верно истолковывая намерения собеседника и свои собственные.

«Американский герой», Ларри Бейнхарт

Современная проза Ларри Бейнхарта «Американский герой» — это настоящий шедевр политической сатиры. Книга, написанная в годы правления Джорджа Буша-старшего, раскрывает тайные пружины американских предвыборных кампаний. Все ведь наслышаны о скандале, в котором был замешан президент США. Спасти репутацию главы страны и придумать некий план действий, взялись советники Белого дома. Автору удалось соединить реальность и миф, создав порой абсурдную политическую сатиру с элементами детектива и комедии. Кстати, книга экранизирована в 1997 году, режиссёр Барри Левинсон снял фильм «Хвост виляет собакой».

Ксения Сапунова, руководитель творческой группы DDB Russia

«Фрикономика», Стивен Левитт и Стивен Дабнер

Знаете эти забавные детские энциклопедии обо всём на свете, где первое, что ты узнаешь о египтянах, — это то, что они могли вытащить мозг через ноздри?



Так вот, «Фрикономика» — это аналог для взрослых. Авторы, экономист и писатель, решают загадки повседневной жизни.



Почему наркодилеры продолжают жить со своими родителями? Почему штрафы мотивируют опаздывать в детский сад? Как связаны преподаватели и борцы сумо? Что опаснее — огнестрел или бассейн?

Но кроме передачи занимательных фактов «Фрикономика» ломает стереотипы причинно-следственных связей и позволяет посмотреть на мир под другим углом.



Итого: статистические данные, поиск взаимосвязи абсолютно разных явлений и в результате — яркий вывод, новая идея. Ничего не напоминает? Как по мне, немного маркетинг, стратегия и креатив.



P. S. Хорошо подходит, если нет времени на книжный запой — можно читать короткими фрагментами.

«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман