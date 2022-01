Bookchain: «Путь джидая», «Дом листьев» и ещё 10 книг от гуру рекламного рынка

В этом году рубрику Bookchain открывают произведения, которые помогут понять себя и общество, в котором мы живём. Перечень основан на личных предпочтениях и жизненном опыте ведущих специалистов рекламной индустрии. Sostav узнал, что стоит прочесть, чтобы повысить свой культурный уровень, научиться понимать шутки и распознавать различные модели поведения.

Юрий Ручин, Chief Technology Officer Flocktory

«The (Delicate) Art of Bureaucracy», Mark Schwartz

Кто из нас в жизни не сталкивался с бюрократией? Всем нам рано или поздно по долгу службы приходится сойтись в битве с формальными рыцарями в бумажных доспехах верхом на сводах правил — бюрократами. И нередко то немногое, что мы выносим из таких битв, — это фрустрация и потеря веры в человечество.

Скажите, много у вас знакомых, которые бы мечтали стать бюрократами? А сами вы в детстве мечтали об этом? Рискну предположить, что нет. Образ родителей, которые твердят детям: «Учись хорошо, $username, ведь без этого никогда не стать бюрократом», — это нечто кафкианское, как и феномен бюрократии в целом, так ведь? Бюрократы — всегда «они», никогда не «мы».

И тут на сцену выходит профессиональный ИТ-бюрократ Марк Шварц (семь лет в роли CIO of US Citizenship and Immigration Services — вполне себе срок, правда?) и говорит примерно следующее: ребята, расслабьтесь, мы все — бюрократы. Agile — это бюрократия, задачи в Trello — это бюрократия, любые хоть как-то формализованные бизнес-процессы — это бюрократия. Это не плохо, ибо бюрократия сама по себе — лишь попытка внести порядок в извечный хаос. Плохо, когда создаваемая нами бюрократия бесчеловечна, неэффективна, учит беспомощности и начинает жить своей жизнью. Истинно говорю вам, бюрократия может быть хорошей, нужно только правильно её приготовить, сейчас расскажу как.

Представили? Это и есть книжка Марка Шварца «The (Delicate) Art of Bureaucracy». Автор жизнерадостно препарирует феномен бюрократии и формулирует ряд практик, поэтично облекая их в три условных «пути»: обезьяны, бритвы и борца сумо (и попутно делает вывод, что пример идеальной бюрократии — это DevOps). Рассказ обильно пересыпан цитатами древних философов, современных социологов и Германа Мелвилла.

«Human vs Computers», Gojko Adzic

Чем дальше в XXI век, тем больше машины заменяют людей. Уже целые отрасли типа программатика или роботизированной торговли представляют из себя machine-to-machine тусовки, куда белковым существам соваться как-то даже неприлично. Увы, код в основе этой цифровой вселенной по-прежнему пишется людьми — не всегда усталыми и красноглазыми, но по-прежнему несовершенными.

Анекдотическая книжка Гойко Аджича «Humans vs Computers» рассказывает о том, что бывает, когда эти несовершенные существа за клавиатурой совершают ошибки, и как могучие компьютеры услужливо помогут за секунды превратить эти ошибки в реальные проблемы реальных людей.

Спойлер: известная многим история про заказ отрицательного количества книг на ранних версиях Amazon — это только вершинка краешка верхушки айсберга. Дальше будут и алгоритмы, насмерть торгующиеся друг с другом за копеечную букинистическую книжку, и авиаприборы, которые во избежание катастрофы нужно перезапускать не реже чем раз в 50 дней, и аттракцион неслыханной щедрости с раздачей 188 миллионов евро в Амстердаме из-за неправильной обработки разделителей в числах, и Джеймс Тест, билеты которого пропадали из баз данных авиакомпании сразу же после заказа. И ещё десятки подобных историй, забавных и печальных.

Конечно, мне и моим собратьям-разработчикам книжка особенно отзывается — всё же мы и есть авторы многих ошибок, в ней описанных. Но материал, от необязательных баек до мрачных антиутопичных историй, подан так человечно, что даже далёкие от темы читатели смогут не без интереса пошуршать страничками на ночь глядя. Да и не зря народная мудрость приравнивает предупрежденность к вооруженности — возможно, именно благодаря этому чтиву компьютеры в следующий раз не смогут застать нас врасплох.

Андрей Дансков, креативный директор и управляющий партнер, агентство Great

«Морфология волшебной сказки», Владимир Пропп

Со сторителлингом уже лет 10 носятся все, кому не лень, как раньше носились с креативностью. Если собрать все книги по сторителлингу, можно закрыть потребности нескольких отопительных сезонов небольшого посёлка в Мурманской области. А если без шуток, конечно же, каждая книга по-своему полезна, а отдельные работы вообще уже давно классика (про Роберта Макки даже не стоит и упоминать — это «100% да» на моей полке). Но, по большому счету, 80% этих книг — производная от производных. А вот фундаментальную работу Проппа можно считать базовой точкой в понимании структуры истории (на примере сказки). Не секрет, что тот же Макки знал и использовал наработки Проппа.

В общем, если хотите разобраться откуда растут ноги у большинства современных сюжетов, то обязательно почитайте «Морфологию». Станет понятно, почему некоторые истории так заходят аудитории, почему структура сказок неизменна (да!), насколько глубоко она укоренилась в культуре, как избушка на курьих ножках связана с миром мёртвых и какое отношение волшебные сказки имеют к обрядам инициации в первобытных обществах (спойлер: самое прямое). Ну и будет очевидно, что между «Мертвецом» Джармуша и «Звёздными войнами» Лукаса гораздо больше общего, чем можно было себе представить.

Но книга далеко не развлекательная, это серьёзное филологическое исследование. Зато в ней нет всех этих американских духоподъёмных отступлений типа «вы даже не представляете, какие перспективы открываются перед тем, в чьих руках золотой рецепт истории».

«Путь джидая», Дмитрий Горчев

Начав с наших авторов, нашими и закончу. Ведь переводная проза, каким бы ни был гениальным переводчик, всё-таки переводная, а в оригинале лично я, увы, не читаю, поэтому всю крутость «Путешествия на край ночи» Селина, например, оценить могу только процентов на 60 от силы. Да и серьёзного и тяжелого вокруг и так предостаточно. Поэтому Горчев. Поэтому «Путь джидая».

А на самом деле, любую прозу Горчева, в этом сборнике или в любом другом, просто не глядя берите и читайте. Единственное, о чем вы пожалеете, что Дмитрий, к сожалению, умер в 2010 году и успел написать так мало. Но Горчев — определённо великий русский писатель, который просто не успел. То, как он чувствует язык, ход его мысли, его понимание смешного — удивительная редкость. Я использую Горчева как стопроцентно работающий способ выйти из хмурого состояния, его тексты неизменно работают.

И там полно ответов на важнейшие вопросы типа:

почему никто никогда не видел двух Лурье одновременно;

кому интересна вся бытовая информация, которую мы говорим в телефон;

что такое «настоящее Айкидо»;

что происходит после смерти, есть даже подробный «План Спасения».

В частности, вот вам великолепный рецепт как дождаться чего угодно (хоть выигрыша в лотерею, хоть результатов тендера). Вот он:

«В данном конкретном пространстве существует несколько верных способов дождаться чего угодно. Из них лично мне известен только один — не ждать. Только не надо притворяться и косить глазом, тогда ничего не выйдет. Нужно просто не ждать, и оно полезет к вам изо всех щелей с криком «а вот и я!». Не вздумайте в него вцепиться. Оно тут же без всякого крика просочится сквозь пальцы и уползёт в те же щели. Лучше посмотрите на него с тоской и представьте, что оно останется с вами по гроб жизни. Оно останется, честное слово».

Дмитрий Перцов, креативный директор Nectarin

«Восемь комедийных характеров», Скотт Седита

В работе креативщика полезной может быть любая книга: и изобретательная художка, и научпоп об осьминогах, и диссертация бывшего одноклассника. Лишь бы расчехлялись нейронные связи и пришло вдохновение. Для сегодняшней подборки я выбрал книгу «Восемь комедийных характеров», потому что при любых обстоятельствах без юмора — никуда.

Автор книги — Скотт Седита — создал классификацию персонажей, присущую абсолютно каждому ситкому. Скажем, Майкл Скотт из «Офиса» — чудак, Тед из «Как я встретил вашу маму»— обаятельный неудачник, доктор Кокс из «Клиники» — хам. И всё в таком духе.

Если ваша реклама так или иначе связана с комедией, прочтение книги станет великолепным опытом упорядочивания мыслей как в голове, так и на бумаге. Для кого-то, возможно, также будет открытием, что шутки в ситкомах имеют четко прописанную структуру, их типологию автор также рассматривает. Ну и ваш список «Посмотрю позже» обязательно пополнится классными сериалами, о которых вы могли и не слышать. А что может быть полезнее в нашей работе, как не улыбка после тяжелого рабочего дня?

«Дом листьев», Марк Z. Данилевский

А эта книга — к вопросу об изобретательности в художке. Игра с текстом в принципе присуща постмодерну (вспомните хотя бы Павича), но Данилевский сумел удивить как размахом, так и чисто техническими находками:

сноски, в которых умещается целый рассказ на несколько страниц;

развороты, на которых написано одно-единственное слово (бьющее точно в цель);

фантастическое количество вымышленных, но супер-убедительных фактов.

Иногда книгу даже приходится крутить в руках, потому что буквы вдруг начинают играть в змейку, строить лабиринты и танцевать по страницам. И вместе с этой кутерьмой «Дом листьев» по-настоящему страшно читать. Хоррор в сюжете — сильный и обволакивающий, а манера изложения вызывает ощущение достоверности.

Формально в центре сюжета — загадочная видеокассета и то, что на ней запечатлено (навевает «Ведьму из Блэр» и «Паранормальное явление»). Герой фиксирует на камеру чертовщину, происходящую в его доме (коридоры внезапно расширяются до бесконечности, появляются новые лестницы и так далее). И параллельно с этим есть персонаж, который эту кассету, собственно, находит и смотрит, но его линию, если честно, я совсем не запомнил.

Егор Пищулин, коммерческий директор рекламного агентства Launch Group

«Договориться можно обо всём! Как добиваться максимума в любых переговорах», Гэвин Кеннеди

Моя деятельность напрямую связана с продажами и ведением переговоров, поэтому одна из моих любимых книг — «Договориться можно обо всем» Гэвина Кеннеди.

Эта книга о переговорах. Она учит получению удовольствия от процесса коммуникации (как в жизни, так и в бизнесе), а также достижению поставленных целей и задач.

Автор рассказывает о четырёх типах переговорщиков, которыми мы можем являться на разных этапах нашей жизни.

Осёл — примитивный переговорщик, практически не разбирается в методах и принципах продаж, упрямый, совсем не прислушивается к оппоненту. Осёл не может проявить гибкость в переговорном процессе и не способен на компромиссы.

Овца — избегает переговоров, боится настаивать на своем. В теории овца понимает, как вести переговоры правильно, но на практике этим не пользуется. Не отстаивает свои взгляды и позволяет давить на себя.

Лиса — идеальный образ продавца. Это человек с умом, он играет на слабостях ослов и овец. Лиса достигает своего любой ценой, методы для такого человека значения не имеют.

Сова — гуру переговоров. Совы чётко знают, чего хотят, и как им этого достичь. Они спокойно и уверенно ведут переговоры, соблюдают этику и уважение к собеседнику.

Таким образом, главы данной книги позволяют разглядеть различные грани самого себя. Читая произведение, приходит осознание, что мы можем быть где-то лисами, ослами, совами или овцами. Автор пытается передать, что нельзя соглашаться на первое предложение, важно развивать в себе навык переговорщика и всегда помнить, что договориться можно обо всём — безвыходных ситуаций не бывает.

«Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров

В этом романе я выделил для себя наиболее важные жизненные принципы.

Находчивость решает любые жизненные проблемы.

Находчивость и смекалка — это основа для выхода из любых жизненных трудностей. Важно уметь превращать сложности в преимущества и решать проблемы, учитывая сложившиеся обстоятельства.

Всегда нужно знать, что ты делаешь и для чего.

Часто предпринимая какие-либо решения, мы действуем бессознательно. Важно всегда следовать своим принципам и установкам, поступать осознанно. И не ради выгоды, а ради достижения поставленной цели. Я во многом перенял этот принцип к своему подходу в работе: у нашего агентства Launch Group есть своя миссия, свои принципы, цели и ценности, от которых мы не готовы отходить. Деньги — это не главный и единственный результат, а лишь показатель правильности принятых нами решений.

Если ты хочешь стать кем-то, работай над собой: в этой жизни можно полагаться только на себя.

Наша жизнь — бесконечный процесс развития и самосовершенствования. Важно никогда не останавливаться и постоянно учиться. Это касается всех сфер жизни, как личных, так и профессиональных.

Будь ведущим, а не ведомым.

У нас по жизни есть два выбора: быть ведомыми или быть ведущими. То есть либо мы идём в толпе, либо ведём людей за собой. Чтобы стать ведущим, важно верить в себя, иметь идею и схожие с остальными ценности. Людям нужен лидер, за которым они готовы идти по жизни.

Милена Михайленко, клиентский директор Nectarin

«Стратегия голубого океана», В. Чан Ким, Рене Моборн

Давно не читала ничего из жанра нон-фикшн, был долгий детокс из-за чего и было принято решение перейти от слов к делу. Могу сказать, что в первую очередь меня привлекло название. Погуглив, обнаружила невероятно количество противоречивых отзывов, и это еще больше заинтересовало.

Книга об алых и голубых океанах, где алый океан представляет собой рынок с удушающей конкуренцией, где предложение превышает спрос, а голубой океан — совершенной новый рынок продуктов или услуг, свободный от конкуренции, в котором ваш бизнес достигнет желаемого роста и результатов.

Книга цепляет тем, что в ней рассказывается не только о том, как открыть новый бизнес, но и как преобразовать текущий и создать свой голубой океан. Объясняется как именно построить стратегическую канву, как проверить свою идею с помощью модели четырёх действий. Рассказывается о всех принципах голубых океанов и о том, что каждый океан имеет свой жизненный цикл, а это значит, что создание голубого (идеального) океана постоянный процесс и только изменяясь бизнес может успешно функционировать и расти.

Самый большой плюс книги в огромном количестве ярких кейсов. Авторы представили весьма непохожие кампании и их варианты поиска и создания своего голубого океана, среди них широко известный Cirque du Soleil, косметика The Body Shop, департамент полиции Нью-Йорка (NYPD), австралийский винный бренд Yellow Tail, iTunes Apple, бренды одежды Polo Ralph Lauren и многие другие бренды, чья история и успех впечатляет, вдохновляет и заставляет задуматься.

«Источник», Айн Рэнд

«Источник» — это еще одна антиутопия о мире, в котором правят бездарности и живут несчастные одинокие гении. Первым романом-антиутопией, которые я перечитывала три раза, был «Атлант расправил плечи». Долго не решалась начать читать «Источник», который был написан раньше, так как считается, что в первой книге заложены основополагающие мысли Атланта и именно в нём они полностью раскрыты. Но в итоге оказалось, что «Источник» мне импонирует даже больше.

А всё потому, что в ней персонажи более человечны, у каждого своя боль, понимание своей слабости или непринятие своего предательства, и каждый сделал свой собственный выбор. На фоне этих персонажей даже Говард Рорк не выглядит настолько ярким героем, потому как за судьбой «поломанных» персонажей следить не менее интересно.

А ещё в «Источнике» автор говорит о своей философии не так прямолинейно, что оставляет место на собственные размышления.

Обе книги объединяет то, что героями признаются сильные несгибаемые персонажи, которые не сворачивают с выбранного пути. «Источник» о творчестве и вдохновении, но в то же время и о тяжком труде. Именно поэтому данная книга настолько заряжает и ободряет, показывает, что выбор остаться верным себе есть у каждого.

Все хорошие книги объединяет одно — каждый находит там что-то своё, о себе и для себя. Эта книга хороша!

Роман Пустовойт, партнёр и директор по стратегии Human Code

«Русская модель управления», Александр Прохоров

Спекуляции на тему особого пути российской экономики — довольно неблагодарное дело. Но рано или поздно любого управленца одолевает мысль: «Почему у нас не так, как у них»?

И Александр Прохоров предлагает довольно интересную и нестандартную гипотезу особых русских политико-экономических циклов, балансирующих не по тому международному принципу, как описывал их другой наш соотечественник Николай Кондратьев — между спадом и подъемом экономики, а между мобилизацией и расслаблением. И каждый цикл начинается с того, что мы начинаем суперпроизводительно работать, мобилизуя все области экономики, а потом учимся избегать стимулов мобилизации (в основном представленных кнутами — тоже, видимо, национальная особенность) ради всеобщей безопасности и такого общенационального метафорического выезда на Бали, позволяющего справиться с последствиями мобилизационного выгорания. И так пока не загоним себя, наслаждаясь пребыванием в экономическом ретрите северных широт, в очередную разруху, которую необходимо будет разрешать мобилизационными методами.

Ну а если уж перенести реалии экономики Российского государства на отдельно взятое агентство, то получается и вовсе красиво.

«Ружья, микробы и сталь», Джаред Даймонд

Думая о развитии брендов (очень скоротечном и краткосрочном) полезно не упускать из вида, почему всё так произошло, как произошло в разрезе развития цивилизаций.

Джаред Даймонд здесь рисует мрачноватую, но в целом правдивую картину: современное общество сформировало одомашнивание различных сельскохозяйственных культур (норм), иерархиизированное насилие за счёт увеличивающейся плотности (такое) и массовые эпидемии (ужас).

Именно из-за последнего стоит ещё раз прочитать Даймонда и подумать, как в разрезе этих факторов на нас повлияла пандемия с одной стороны, так и для подлинно стратегической оценки любого феномена, в котором нет ни однозначных плюсов, ни однозначных минусов — с другой. Вкратце, хорошее сельское хозяйство ведёт к плохому насилию и в среднем собиратели живут и питаются лучше, чем земледельцы. Плохие массовые эпидемии не только убивают множество людей, но и сглаживают социальное неравенство (помимо очевидного дарвинистского тезиса о естественном отборе).

Это всё не особо очевидно и порой с этической точки зрения спорно, но, когда необходимо посмотреть на ситуацию со многих сторон, бесценно, как пример такого мышления.