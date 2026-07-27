55% рекламодателей готовы увеличить вложения в интерактивную рекламу при снижении ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки Банка России может стать стимулом для роста рекламного рынка: 55% рекламодателей готовы увеличить инвестиции в интерактивную рекламу при смягчении денежно-кредитной политики. При этом 53% участников рынка считают снижение ставки главным драйвером развития отрасли во втором полугодии 2026 года и начале 2027-го.

Наиболее перспективными каналами эксперты называют eRetail Media (72%) и видео/CTV (55%). Тем временем искусственный интеллект (ИИ) стал стандартным инструментом работы для всех участников рынка, а 77% респондентов отмечают повышение эффективности рекламных кампаний благодаря его использованию. Такие данные содержатся в исследовании Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) «Факторы, влияющие на развитие рынка рекламы и продвижения в интернете во втором полугодии 2026 года».

Почти три четверти участников опроса считают eRetail Media основным источником новых рекламных инвестиций. Вторую позицию занимает видео и CTV/OTT, которые отметили 55,3% респондентов, что отражает продолжающееся перераспределение бюджетов в пользу видеоформатов. В числе наиболее перспективных направлений также названы инфлюенс-маркетинг (34%) и digital out-of-home (29,8%). Кроме того, развитие eRetail Media, видео/CTV/OTT, а также запуск новых рекламных продуктов и форматов вошли в перечень ключевых факторов роста рынка.

Исследование также показало, что рекламодатели все чаще ориентируются на измеримые показатели эффективности при распределении бюджетов. Главными критериями выбора каналов стали стоимость контакта (59,6%), общая эффективность размещения (55,3%) и измеримый ROAS/ДРР (48,9%). Такая структура приоритетов свидетельствует о дальнейшем развитии performance-подхода и росте спроса на аналитику, данные и технологии оптимизации, включая инструменты ИИ.

Искусственный интеллект окончательно закрепился в качестве повседневного рабочего инструмента отрасли. Полностью внедрили ИИ в бизнес-процессы 72,3% компаний, еще 27,7% используют такие технологии частично. Таким образом, практически все участники рынка уже применяют ИИ в той или иной форме.

Наиболее распространенными сценариями использования искусственного интеллекта стали генерация текстов и идей (61,7%), автоматизация рутинных операций (53,2%), создание визуальных рекламных креативов (40,4%), а также аналитика и прогнозирование (36,2%). По оценке участников исследования, внедрение ИИ позволяет сократить затраты времени и труда, а также ускорить подготовку и согласование рекламных материалов.

ИИ оказывает влияние и на эффективность размещения рекламы. Из 47 участников исследования 36 сообщили, что использование технологий искусственного интеллекта повышает результативность рекламных кампаний, а для 23 компаний наличие ИИ-инструментов на площадке уже стало одним из факторов выбора при медиапланировании. Кроме того, развитие ИИ вошло в тройку ключевых драйверов роста рынка во втором полугодии — этот фактор отметили 34% респондентов.

Несмотря на сдержанные оценки текущей ситуации, многие участники рынка ожидают роста клиентских рекламных бюджетов во втором полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, 31,9% опрошенных прогнозируют увеличение расходов на 5−15%, еще 10,6% рассчитывают на рост более чем на 15%. В общей сложности положительную динамику бюджетов ожидают свыше 40% экспертов.

Главным условием дальнейшего расширения рекламных инвестиций участники рынка называют смягчение денежно-кредитной политики. Снижение ключевой ставки ЦБ лидирует среди факторов роста с результатом 53,2% голосов, значительно опережая остальные варианты. При этом больше половины респондентов сообщили, что при дальнейшем снижении ставки их клиенты готовы увеличивать расходы на продвижение: 40,4% ожидают умеренного роста инвестиций, а 14,9% — существенного.

Несмотря на сохраняющуюся осторожность в прогнозах, часть рынка стала смотреть на перспективы отрасли более позитивно. С начала года 27,7% участников исследования сообщили об улучшении своих ожиданий, в том числе 14,9% назвали их «заметно оптимистичнее», а 12,8% — «скорее оптимистичнее». Еще 29,8% респондентов сохранили нейтральную оценку ситуации.

Опрос АРИР проводился среди представителей рекламных систем и площадок (38,3%), агентств (46,8%), а также селлеров и операторов данных (8,5%). В исследовании приняли участие 47 экспертов, работающих преимущественно с крупным (61,7%) и средним (21,3%) бизнесом в таких отраслях, как финансы, FMCG, фармацевтика, ретейл, недвижимость и автомобильный рынок.