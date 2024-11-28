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экспертный конкурс
лучшей рекламы в России

Итоги года
2024

всего голосов
11502 Специалистов
рекламной индустрии

Попечительский совет спецпроекта «Итоги года 2024»

В его состав вошли выдающиеся представители российской индустрии рекламы и маркетинга

25 ноября Sostav открыл народное голосование спецпроекта «Итоги года 2024». До 23:59 8 декабря пользователи могут выбрать ключевых претендентов на звание лучшей российской рекламы 2024 года. По итогам голосования в следующий этап конкурса автоматически пройдут десять кейсов в каждой из номинаций: «Ролики», Digital, «Кампании», «Социальная реклама», BTL, «Принт/Аутдор» и «Брендинг». Результаты первого этапа будут объявлены 9 декабря.

11 декабря Попечительский совет проекта на свое усмотрение дополнит шорт-листы номинаций 10−15 работами. Финальное решение по составу шорт-листов будет приниматься коллегиально.

Попечительский совет конкурса «Итоги года 2024» объединяет ведущих экспертов в области рекламы и маркетинга в России:

ОТП банк
Евгения Чурбанова
Глава Попечительского совета «Итогов года», Президент клуба директоров по маркетингу России, СМО
СберМаркетинг
Станислав Андреев
Генеральный директор
ГК «Родная речь»
Сергей Белоглазов
Старший вице-президент
Sostav
Виктория Инкелес
Управляющий директор
Media Instinct Group
Павел Кинчиков
Управляющий партнёр, Вице-президент по стратегическому развитию
BBDO
Игорь Кирикчи
Генеральный директор
Media Direction Group
Денис Максимов
Управляющий директор
ГК Russ
Борис Пешняк
Коммерческий директор
DDVB
Дмитрий Пёрышков
Основатель и креативный директор
ПАО ВТБ
Лариса Пономарёва
Старший вице-президент, Руководитель департамента маркетинга и рекламы
NMi Group
Вероника Северная
CEO
SA Media Group
Андрей Сущик
Основатель и управляющий директор
Lavry
Андрей Червонский
CEO
МТС
Мария Яковлева
Директор Департамента маркетинговых коммуникаций

Голосование Попечительского совета — один из ключевых этапов проекта. На этом этапе топ-менеджеры медиахолдингов формируют шорт-листы в каждой категории, опираясь как на итоги народного выбора, так и на дополнительные номинанты. Кейсы, вошедшие в шорт-листы, примут участие в финальном этапе — открытом голосовании экспертов, которое пройдет с 16 по 22 декабря.

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