Попечительский совет спецпроекта «Итоги года 2024»

25 ноября Sostav открыл народное голосование спецпроекта «Итоги года 2024». До 23:59 8 декабря пользователи могут выбрать ключевых претендентов на звание лучшей российской рекламы 2024 года. По итогам голосования в следующий этап конкурса автоматически пройдут десять кейсов в каждой из номинаций: «Ролики», Digital, «Кампании», «Социальная реклама», BTL, «Принт/Аутдор» и «Брендинг». Результаты первого этапа будут объявлены 9 декабря.
11 декабря Попечительский совет проекта на свое усмотрение дополнит шорт-листы номинаций 10−15 работами. Финальное решение по составу шорт-листов будет приниматься коллегиально.
Попечительский совет конкурса «Итоги года 2024» объединяет ведущих экспертов в области рекламы и маркетинга в России:
Голосование Попечительского совета — один из ключевых этапов проекта. На этом этапе топ-менеджеры медиахолдингов формируют шорт-листы в каждой категории, опираясь как на итоги народного выбора, так и на дополнительные номинанты. Кейсы, вошедшие в шорт-листы, примут участие в финальном этапе — открытом голосовании экспертов, которое пройдет с 16 по 22 декабря.