Итоги года 2024 Sostav вместе с читателями и экспертами вновь выбирает лучшую рекламу 2024 года

На Sostav с 25 ноября стартует спецпроект «Итоги года 2024», в рамках которого определят лучшую рекламу года. Победителей определят читатели портала и топ-менеджеры ведущих медиахолдингов, брендов и агентств.

Конкурс пройдет в два этапа: пользовательский и экспертный. На первом этапе состоится народное голосование, в ходе которого читатели смогут проголосовать за понравившийся кейс номинанта. Для участия необходимо пройти верификацию через аккаунты в «Яндексе», Mail.ru, Google, а также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Голосование будет проходить с 25 ноября по 8 декабря включительно.

Номинации конкурса «Итоги года 2024»:

Ролики (лучшие российские рекламные ролики);

Digital (лучшие российские кейсы в области диджитал-рекламы);

Кампании (лучшие российские рекламные кампании);

Социальная реклама (лучшая социальная реклама в России);

BTL (лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях);

Принт / Аутдор (лучшая российская печатная и наружная реклама);

Брендинг (лучшие российские проекты в области брендинга);

Нейросети (лучшая реклама, созданная нейросетями).

Лонг-лист конкурса был составлен на основе редакционной работы и включает ключевые проекты года — вирусные кейсы, обсуждаемые креативы и победителей рекламных фестивалей. Если в списке не оказалось кейсов, которые, по вашему мнению, могут претендовать на звание лучшей российской рекламы 2024 года, отправьте заявку на участие в конкурсе по ссылке.

Требования к заявке: от одного агентства/бренда принимаются в голосование не более трёх кейсов, запуск которых состоялся не ранее декабря 2023 года;

в заявке необходимо указать: клиента, агентство, продакшн, краткое описание проекта (основная идея, детали реализации и результаты);

визуальный контент принимается к участию в конкурсе в отдельном zip-файле, через «Яндекс.Диск» или Google Drive;

минимальный размер изображения 1024x512, максимальный – 1600x800;

присылайте видео в виде ссылок на YouTube, Rutube, «VK Видео» или Vimeo. В «Итоги года 2024» не принимаются заявки от букмекеров, кейсы про алкоголь и табак, а также работы с политическими призывами.

9 декабря мы назовем лидеров народного голосования. Работы, которые займут первые десять мест в каждой номинации, автоматически войдут в шорт-лист конкурса. В этот же день пройдет заседание Попечительского совета, на котором его участники смогут по своему усмотрению добавить 10−15 дополнительных работ в шорт-лист каждой номинации.

Экспертное голосование состоится с 16 по 22 декабря, и финалистов спецпроекта выберут 150 ведущих топ-менеджеров рекламной отрасли.

Победители конкурса «Итоги года 2024» будут объявлены в конце декабря. Итоги распределения призовых мест в номинациях станут известны в феврале 2025 года на торжественной церемонии вручения экспертной рекламной премии «Большая рыба».

Проголосуйте за номинантов прямо сейчас по ссылке — определите, какая реклама станет лучшей в 2024 году.