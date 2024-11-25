На Sostav с 25 ноября стартует спецпроект «Итоги года 2024», в рамках которого определят лучшую рекламу года. Победителей определят читатели портала и топ-менеджеры ведущих медиахолдингов, брендов и агентств.
Конкурс пройдет в два этапа: пользовательский и экспертный. На первом этапе состоится народное голосование, в ходе которого читатели смогут проголосовать за понравившийся кейс номинанта. Для участия необходимо пройти верификацию через аккаунты в «Яндексе», Mail.ru, Google, а также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Голосование будет проходить с 25 ноября по 8 декабря включительно.
Номинации конкурса «Итоги года 2024»:
- Ролики (лучшие российские рекламные ролики);
- Digital (лучшие российские кейсы в области диджитал-рекламы);
- Кампании (лучшие российские рекламные кампании);
- Социальная реклама (лучшая социальная реклама в России);
- BTL (лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях);
- Принт / Аутдор (лучшая российская печатная и наружная реклама);
- Брендинг (лучшие российские проекты в области брендинга);
- Нейросети (лучшая реклама, созданная нейросетями).
Лонг-лист конкурса был составлен на основе редакционной работы и включает ключевые проекты года — вирусные кейсы, обсуждаемые креативы и победителей рекламных фестивалей. Если в списке не оказалось кейсов, которые, по вашему мнению, могут претендовать на звание лучшей российской рекламы 2024 года, отправьте заявку на участие в конкурсе по ссылке.
Требования к заявке:
- от одного агентства/бренда принимаются в голосование не более трёх кейсов, запуск которых состоялся не ранее декабря 2023 года;
- в заявке необходимо указать: клиента, агентство, продакшн, краткое описание проекта (основная идея, детали реализации и результаты);
- визуальный контент принимается к участию в конкурсе в отдельном zip-файле, через «Яндекс.Диск» или Google Drive;
- минимальный размер изображения 1024x512, максимальный – 1600x800;
- присылайте видео в виде ссылок на YouTube, Rutube, «VK Видео» или Vimeo.
9 декабря мы назовем лидеров народного голосования. Работы, которые займут первые десять мест в каждой номинации, автоматически войдут в шорт-лист конкурса. В этот же день пройдет заседание Попечительского совета, на котором его участники смогут по своему усмотрению добавить 10−15 дополнительных работ в шорт-лист каждой номинации.
Экспертное голосование состоится с 16 по 22 декабря, и финалистов спецпроекта выберут 150 ведущих топ-менеджеров рекламной отрасли.
Победители конкурса «Итоги года 2024» будут объявлены в конце декабря. Итоги распределения призовых мест в номинациях станут известны в феврале 2025 года на торжественной церемонии вручения экспертной рекламной премии «Большая рыба».
Проголосуйте за номинантов прямо сейчас по ссылке — определите, какая реклама станет лучшей в 2024 году.