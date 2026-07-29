BMW сократит около 8 тысяч сотрудников по всему миру

Немецкий автопроизводитель BMW планирует сократить около 8 тыс. рабочих мест по всему миру к 2027 году в рамках программы повышения эффективности и снижения затрат. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на агентство dpa.

По данным источников агентства, в Германии сокращение штата будет проходить без принудительных увольнений. Компания рассчитывает уменьшить численность персонала за счет естественной текучести кадров и программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий.

Программа добровольного увольнения будет действовать с октября 2026 года до конца 2027 года. Она распространяется на офисных сотрудников, не занятых в производстве, и охватит несколько десятков тысяч работников в Германии.

Поскольку в Германии работают более 84 тыс. сотрудников BMW — свыше половины персонала компании по всему миру (154 тыс.), — именно на немецкие подразделения, как ожидается, придется большая часть сокращаемых позиций. Стоимость программы не раскрывается, а ее финансовый эффект, вероятно, отразится в отчетности за второе полугодие. По подсчетам собеседников, программа обойдется BMW примерно в 3 млн долларов.

Ранее финансовый директор BMW Вальтер Мертль сообщал, что реструктуризация потребует единовременных расходов в размере около 1 млрд евро. При этом компания не уточняла, какая часть этой суммы будет направлена непосредственно на сокращение персонала и какого объема экономии планируется достичь.

Немецкая автомобильная отрасль продолжает испытывать давление на фоне затяжного кризиса. До настоящего времени BMW оставался единственным крупным немецким автопроизводителем, избегавшим масштабных сокращений. Однако численность сотрудников компании уже начала снижаться: с середины 2025 года по середину 2026 года штат сократился примерно на 2 тыс. человек. В 2025−2026 годах о программах оптимизации персонала также объявили Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и Porsche.