Mercedes-Benz допустил перенос заводов из Германии за рубеж

Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе допустил возможность закрытия производственных площадок компании в Германии, если переговоры с профсоюзами о пересмотре условий коллективных договоров не приведут к компромиссу. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По словам Шибе, в случае отсутствия договоренностей концерну придется перенести еще больше рабочих мест за пределы Германии. Он подчеркнул, что закрытие предприятий рассматривается лишь как крайний сценарий, а приоритетом компании остается сохранение немецких заводов и занятости сотрудников.

Для повышения конкурентоспособности Mercedes-Benz намерен добиваться сокращения затрат на персонал. В частности, руководство предлагает увеличить продолжительность рабочей недели на предприятиях в Германии с 35 до 40 часов без соответствующего повышения оплаты, а также пересмотреть систему предусмотренных коллективными договорами надбавок.

Шибе привел в пример завод Mercedes-Benz в венгерском Кечкемете, где, по его словам, производственные издержки примерно на 70% ниже, чем в Германии. Он отметил, что сотрудники на венгерском предприятии работают больше часов, а уровень заболеваемости там значительно ниже, что делает площадку более эффективной с точки зрения затрат.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz планирует отказаться от выплаты ежегодной премии примерно 90 тыс. сотрудников в Германии и увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительной оплаты. По оценке издания, такие меры позволят компании сэкономить более 10 млн евро.

Необходимость дальнейшего сокращения расходов руководство объясняет ухудшением финансовых результатов. По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась на 15,5% в годовом выражении — до 1,4 млрд евро.