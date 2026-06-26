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18+
26.06.2026 в 13:40

Volkswagen может сократить до 100 тыс. сотрудников в рамках новой реструктуризации

Автоконцерн также рассматривает закрытие нескольких заводов в Германии

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Volkswagen Group готовит масштабную программу реструктуризации, которая может привести к сокращению до 100 тыс. рабочих мест по всему миру в течение нескольких лет. Об этом сообщает Manager Magazin.

По информации издания, руководство концерна во главе с генеральным директором Оливером Блюме рассматривает меры по повышению конкурентоспособности на фоне усиления конкуренции со стороны китайских производителей, тарифного давления и перехода автомобильной отрасли на электромобили. Среди возможных шагов — сокращение инвестиций примерно на 15%, а также реорганизация структуры бизнеса.

Кроме того, Volkswagen может постепенно прекратить производство на нескольких заводах в Германии. В самой компании отказались от комментариев, отметив лишь, что стратегические решения будут приниматься в рамках корпоративных процедур.

В марте Volkswagen уже объявлял о программе сокращения расходов, предусматривающей уменьшение штата примерно на 50 тыс. человек. Новые меры могут стать одним из крупнейших этапов трансформации компании за последние годы.

Ранее стало известно, что General Motors расширяет автоматизацию на заводе Factory Zero в Мичигане, внедрив около 50 коллаборативных роботов. Изменения приведут к сокращению более тысячи сотрудников предприятия, где выпускаются электромобили компании.

Юлия Топольская
Volkswagen
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