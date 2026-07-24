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18+
24.07.2026 в 12:05

Porsche может сократить 9 тысяч сотрудников

Компания рассматривает дополнительные меры экономии на фоне снижения продаж

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Немецкий автопроизводитель Porsche рассматривает возможность сокращения еще около 5 тыс. рабочих мест в рамках новой программы оптимизации расходов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По данным издания, новые сокращения могут дополнить уже объявленный план по ликвидации 3,9 тыс. рабочих мест. Таким образом, общее число сокращаемых позиций может приблизиться к 9 тыс. Решение обсуждается на фоне снижения поставок автомобилей: после рекордных продаж в 2023 году компания второй год подряд сталкивается с ослаблением спроса.

Дополнительное давление на бизнес оказывает обновление модельного ряда. Porsche прекращает выпуск ряда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до выхода их преемников, из-за чего временно сокращается предложение в ключевых сегментах. Одновременно компания продолжает инвестировать в разработку новых моделей.

По информации источников, руководство также рассматривает меры по снижению затрат на инженерные разработки, пересматривает системы оплаты труда и возможности расширения сотрудничества с Audi в сфере разработки новых автомобилей.

Ранее сообщалось, что Volkswagen может сократить до 100 тыс. сотрудников в рамках новой реструктуризации.

Юлия Топольская
Porsche
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